Ночной видеообзор с дрона открытого в декабре 2021 участка СВХ
Ночная Москва или Запуск движения по Северо-Восточной хорде от проезда Нансена до Берёзовой аллеи вокруг метро Ботанический сад.
2 декабря 2021 года запущено движение по участку СВХ от проспекта Мира до Владыкино. Теперь по хорде можно добраться до Алтуфьевского шоссе.
И в конце бонус, хорда без машин за день до…
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/fH38FWRYTpo
Читайте также...
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!