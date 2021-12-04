Добавить статью
Лого Сделано у нас
Видеоблог

Ночной видеообзор с дрона открытого в декабре 2021 участка СВХ

 © www.youtube.com

Ночная Москва или Запуск движения по Северо-Восточной хорде от проезда Нансена до Берёзовой аллеи вокруг метро Ботанический сад.

2 декабря 2021 года запущено движение по участку СВХ от проспекта Мира до Владыкино. Теперь по хорде можно добраться до Алтуфьевского шоссе.

И в конце бонус, хорда без машин за день до…

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/fH38FWRYTpo
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fH38FWRYTpo

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

дорожное строительство, Москва, Северо-Восточная хорда
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,