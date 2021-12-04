Ночной видеообзор с дрона открытого в декабре 2021 участка СВХ

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Ночная Москва или Запуск движения по Северо-Восточной хорде от проезда Нансена до Берёзовой аллеи вокруг метро Ботанический сад.

2 декабря 2021 года запущено движение по участку СВХ от проспекта Мира до Владыкино. Теперь по хорде можно добраться до Алтуфьевского шоссе.

И в конце бонус, хорда без машин за день до…

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/fH38FWRYTpo