Росатом отгрузил оборудование для энергоблока № 1 АЭС «Аккую» (Турция)

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Волгодонский филиал «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») отгрузил для первого энергоблока АЭС «Аккую» (Турция) верхний блок, включающий крышку реактора с патрубками, металлоконструкции и приводы системы управления и защиты (СУЗ). Вес отгружаемых изделий — 160 тонн.

Отгрузка осуществится комбинированным путем: с завода автомобильным транспортом изделия доставят до порта в Ростове-на-Дону, где состоится перегрузка на судно типа «река-море». Далее судно доставит груз к причалу к АЭС «Аккую», протяженность морского пути составит около 3000 километров.

Для справки:

Крышка реактора — основной узел верхнего блока, предназначенный для уплотнения главного разъема реактора и удержания внутрикорпусных устройств реактора от всплытия. Оборудование имеет тарельчатую форму и представляет собой штампосварную конструкцию, состоящую из усеченного эллипсоида и массивного фланца. Сверху крышки расположены патрубки, служащие для крепления приводов СУЗ. Крышка реактора, как и корпус, относится к оборудованию первого класса безопасности. Срок службы изделия составляет 60 лет, с возможностью продления срока эксплуатации еще на 20 лет.