Алтайская компания «СиСорт» представила своё обновлённое оборудование для сортировки сыпучих продуктов на крупнейшей сельхозвыставке России «ЮгАгро». По итогам порядка 10 компаний из центральной части страны и из других государств планируют купить фотосепараторы предприятия.

© csort.ru

Компания показала посетителям выставки два обновлённых фотосепаратора «Смарт Сорт» (SmartSort), в которых воплощены наработки предприятия за 2 года. Во-первых, аппараты оснастили системой CSortCloud, которая объединяет произведённые «СиСорт» машины в сеть и даёт возможность фотосепараторам обучаться друг у друга успешным алгоритмам сортировки. Во-вторых, это SMART-режим, который позволяет клиенту за минуты настраивать аппарат на сортировку любой новой культуры. Также компания представила цепной конвейер, зерновой ковшовый элеватор собственной разработки и предложила гостям стенда комплексные решения — когда «СиСорт» вместе с фотосепаратором поставляет компрессор, площадку, транспортеры, а также устанавливает все это, предоставляет гарантию на весь комплекс и обеспечивает клиента запчастями по мере необходимости.

© csort.ru

«Выставка прошла не хуже, чем в допандемийные годы. Даже вход по QR-кодам людей не напугал. У нас на стенде был ажиотаж, толпы посетителей. В итоге на согласовании сейчас порядка 10 договоров с клиентами — из центральной части России и из других стран. Это компании, которым нужна качественная сортировка нута, сои, подсолнечника и других продуктов. Мы заметили, что предприятия интересуются комплексными решениями, многие планируют покупку у нас не только фотосепаратора, но и другого оборудования. Особый интерес вызвали наши цепные конвейеры», — рассказывает исполнительный директор «СиСорт» Виталий Савинков.

Посмотреть на модернизированные фотосепараторы помимо новых клиентов приезжали и предприятия, которые уже сотрудничают с «СиСорт», но планируют расширение производства. Так, представители компании из Армении специально прилетали на выставку, чтобы приобрести ещё один фотосепаратор.

© csort.ru

«Очень хорошо показала себя на выставке наша новая разработка — SMART-режим. Если раньше мы везли с собой на выставку нескольких техников, бегали, прыгали вокруг этих машин, то теперь настройка занимает 2-3 минуты. И ее может сделать любой гость стенда. Раз кинули горсть сырья в аппарат, два кинули — и фотосепаратор настроен. Это очень понравилось клиентам, они смотрели на такую настройку с восхищением. Выставка показала, что те задачи по сортировке круп, которые раньше считались на рынке сложными, стали для нас стандартными», — отмечает Савинков.

© csort.ru

В компании отмечают, что сейчас многие клиенты хотят заменить оборудование. Новые технологии, новое программное обеспечение, которые внедряет «СиСорт», дают совершенно другие качество сортировки, производительность, скорость работы и удобство настройки. При этом современные аппараты будут служить клиентам дольше, так как для их адаптации к новым задачам будет достаточно обновить программное обеспечение или провести небольшую модернизацию, а не покупать новый фотосепаратор.

Для справки. «СиСорт» — высокотехнологичная компания из Алтайского края, которая производит фотосепараторы для сортировки сыпучих продуктов. Предприятие поставляет это оборудование во все регионы России и в 28 стран мира.