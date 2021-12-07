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Авиация

В ВВО поступили новые бомбардировщики Су-34

 © topwar.ru

В бомбардировочную авиачасть объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), дислоцированную в Хабаровском крае, в минувшем месяце поступили несколько новых многоцелевых бомбардировщиков Су-34.

В ближайшее время самолеты будут использоваться для учебно-тренировочных полетов в зимнем периоде обучения.

Су-34 — российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине, в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, поражения воздушных целей противника днём и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.

По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия ввиду высоких боевых качеств, позволяющих вести самостоятельно манёвренный воздушный бой с любыми существующими истребителями противника на равных условиях.

https://topwar....apolka-vvo.html

Источник: https://structure.mil.ru/structure/...st/news/more.htm?id=12397513@egNews

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ВВО, Су-34, Хабаровский край
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