В Пермском крае запустили производство крышек для молочных продуктов из использованных ПЭТ-бутылок

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Крупнейший производитель одноразовой посуды и упаковки в Уральском федеральном округе «Упакс-Юнити» запустил в Перми автоматизированную линию по выпуску крышек для сметаны, йогурта и творога из использованных ПЭТ-бутылок. Новое экологически направленное производство создано благодаря льготному займу от Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

Общий бюджет по созданию новой линии превысил 100 млн рублей. Половину из этих средств в рамках льготного займа по программе «Проекты развития» предоставили федеральный Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) — 30 млн рублей, и Региональный фонд развития промышленности Пермского края — 20 млн рублей. Благодаря запуску новой линии на предприятии создано 12 дополнительных рабочих мест.

Компания использует собственную технологию по глубокой переработке вторичных ПЭТ-бутылок и получению сырья, пригодного для производства пищевой упаковки. Новая линия способна в час перерабатывать до 60 тысяч ПЭТ-бутылок.

Использованные бутылки проходят полное очищение от вредных загрязнений. После этого из полученной смеси производится ПЭТ-лента, из которой формируются готовые крышки для молочных продуктов. Также на новом оборудовании возможно изготовление упаковки для салатов, кондитерских изделий, других пищевых и непищевых продуктов.

Реализация проекта позволяет увеличить переработку пластикового мусора, а не утилизировать его на полигонах, что благоприятно скажется на окружающей среде. Это отвечает задачам национального проекта «Экология» и достижению национальных целей развития по созданию комфортной и безопасной среды для жизни.

В начале 2021 года «Упакс-Юнити» запустила первую в России линию глубокой переработки ПЭТ-бутылок и производства жесткой упаковки для пищевых продуктов мощностью до 1 тысячи тонн пластика в месяц. Инвестиции в это производство превысили 1,2 млрд рублей, из которых 500 млн рублей в виде льготного займа также были предоставлены федеральным Фондом развития промышленности.