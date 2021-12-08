Почти 85 км трассы Р-404 в Тюменской области расширили с двух до четырех полос движения

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Сегодня, 7 декабря 2021 года, в полном объеме завершен капитальный ремонт участков км 38 — км 80 и км 80 — км 122 этой дороги.

В 2021 году Росавтодор планировал расширить с двух до четырех полос 160 км федеральных трасс, однако ему удалось перевести в четырехполосное исполнение 200 км автомобильных дорог.

За неполных два года дорожники не только расширили с двух до четырех полос почти 85 км трассы, но и капитально отремонтировали шесть мостов, построили 11 разворотных петель, установили свыше 100 км барьерного ограждения и более 20 км линий освещения. В Яркове, Сазонове и Щербаке установили по надземному пешеходному переходу. Теперь жители этих населенных пунктов могут безопасно пересекать проезжую часть, а водители — ехать без остановок и снижения скорости.

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

При реализации проекта большое внимание было уделено обеспечению безопасности дорожного движения. Так, например, устройство разворотных петель позволило исключить небезопасные левые повороты, сохранив при этом существующие примыкания к другим дорогам. Эти объекты построены таким образом, что развернуться может автомобиль любой категории. Сплошное барьерное ограждение по оси проезжей части призвано исключить самый опасный вид ДТП — лобовые столкновения. Вдоль участков дороги, проходящих через населенные пункты, установили акустические экраны — это мера экологической безопасности, позволяющая снизить уровень шума до допустимых нормативных значений. Кроме того, на автодороге разместили три табло переменной информации, с помощью которых участники движения смогут узнавать о ДТП, дорожных и метеоусловиях. На каждом экране приведены номера телефонов для обращений в случае ЧС.

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На трассу Р-404 приходится большая часть всех грузоперевозок, что особенно важно для развития Тюменской области и соседних регионов.

*** Общая протяженность дороги Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск составляет 980 км, в том числе 532 км — в границах Тюменской области. Всего в регионе на сегодняшний день до четырех полос расширили 120 км этой трассы. В следующем году данный показатель увеличится еще на 30 км, а к 2026 году участок от Тюмени до Тобольска будет полностью переведен в четырехполосное исполнение.

Кроме того, в ходе рабочего визита участники осмотрели ход капитального ремонта автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень на территории Свердловской области. Здесь также ведутся масштабные работы по расширению проезжей части. К 2025 году трасса станет четырехполосной на всем протяжении в границах региона.

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В Брянской области капитально отремонтировали 10 км трассы А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Белоруссия

Речь идет об участке с 184 по 194 км, который проходит по Новозыбковскому району.

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В ходе работ специалисты выполнили переустройство всех водопропускных труб, усилили несущую способность дороги, заменили дорожное покрытие, барьерное ограждение, укрепили обочины, установили новые знаки и нанесли разметку. Смонтировали более 2 км линий электроосвещения, обустроили тротуары и автобусные остановки.

Напомним, что ремонт 54-километрового (км 138 — км 150, км 174 — км 216) участка трассы А-240 стартовал в 2019 году и был разделен на этапы, в 2020 году завершили капремонт первых 22 км. В этом дорожном сезоне ввели в строй еще 10 км трассы. Оставшийся участок — с 194 по 216 км — сдадут в эксплуатацию до конца 2022 года. Основной объем работ, включающий переустройство труб, усиление основания, укладку нового дорожного покрытия, здесь уже завершен. Таким образом, уже в следующем году более 80% трассы А-240 будет приведено в нормативное состояние.

*** Общая протяженность автодороги А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Белоруссия составляет 216,14 км.

https://rosavtodor.gov.ru/press-center/vesti-regionov/480021