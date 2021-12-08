Не станет этого завода, и наша боевая авиация не сможет летать

Эти заводы всегда были в тени. А в представлении обывателя это и не заводы вовсе, а ремонтные мастерские, где слесаря в замасленных спецовках крутили ржавые болты и молотками выправляли помятые лопатки. Этим заводам даже не давали нормальных названий — просто номер и приставку АРЗ — авиаремонтный завод. Но времена меняются, сегодня это современные и хорошо оснащенные производства.

218АРЗ г. Гатчина, цех механической обработки © Роман Ковригин/Сделано у нас

В рамках концепции «ТРИМ», которую реализует сейчас ОДК, и о которой я рассказывал в прошлой статье, на базе 218АРЗ г. Гатчина, создается новый центр компетенции по заводскому ремонту всех основных двигателей использующихся в военной и гражданской авиации России.

Тут почти все станки универсальные, так как задачи часто нестандартные © Роман Ковригин/Сделано у нас

Важность этих заводов, разбросанных в своё время по всей стране, огромна. Ремонт авиационного двигателя не менее важен, чем его производство. Межремонтный ресурс авиационного, тем более военного двигателя, порой составляет всего около тысячи часов, и если после выработки этого ресурса его сразу на свалку, тогда газотурбинная авиация золотой будет.

Окончательная сборка двигателя Д30Ф6 (МиГ31) после ремонта © Роман Ковригин/Сделано у нас

К тому же, ресурс разных деталей у авиационных двигателей разный. Одни нагруженные — и требуют частого ремонта и замены. А другие узлы рассчитаны на весь срок службы, а потом еще и в качестве донорских запчастей для наземных ГТУ могут быть использованы.

Ремонт двигателя работа творческая © Роман Ковригин/Сделано у нас

На АО 218АРЗ ремонтируют большинство типов военных авиационных двигателей, как самолётных так и вертолетных. Что касается двигателей двойного назначения: ремонтируют ТВ3117, осваивают ремонт ПС-90А и наземных ГТУ.

А фраза "Внимание к каждой детали" тут не просто красивые слова, а руководство к действию © Роман Ковригин/Сделано у нас

В рамках концепции ТРИМ, 218АРЗ с основной площадкой в Гатчине, становится единым центром специализации, а другие заводы его филиалами. Уже сейчас статус филиалов получили 570АРЗ в Ейске и 712АРЗ в Челябинске. Идет присоединение ААРЗ г. Арамиль. И тогда наконец 218АРЗ получит новое имя: «ОДК-Сервис».

Кропотливый и ответственный труд © Роман Ковригин/Сделано у нас

Всего в модернизацию нового центра специализации ОДК-Сервис, включая филиалы, будет вложено около 4 млрд рублей, а численность сотрудников уже в ближайшее время увеличится на 1000 человек. Впрочем, уже сегодня много сделано, так что боеспособности нашей авиации точно ничего не угрожает.