«ПК Транспортные системы» выполнила контракт на поставку 46 троллейбусов «Адмирал» в Саратов

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Российский разработчик и производитель современного городского электрического транспорта — компания «ПК Транспортные системы» («ПК ТС») завершила поставку троллейбусов «Адмирал» в Саратов.

В соответствии с контрактом, подписанным с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» заказчику переданы 46 единиц электротранспорта, в том числе двенадцать машин с увеличенным автономным ходом. Свои обязательства «ПК ТС» выполнила в максимально сжатые сроки.

«Сотрудники нашей компании в очередной раз показали пример предельно эффективной работы и успешно справились с непростой задачей. Нам особенно приятно выполнять заказ для Саратова, ведь наши троллейбусы производятся именно в Саратовской области на Энгельсском заводе электрического транспорта», — подчеркнул президент «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур.

Поставка троллейбусов «Адмирал» в Саратов осуществлялась в рамках национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). По ее условиям 60% стоимости контракта финансируется из федерального бюджета, а 40% - из регионального.

Напомним, Саратов стал первым городом страны, на дороги которого вышли троллейбусы «ПК ТС» с увеличенным автономным ходом — «Адмирал 6281.01».

В них, как и «Адмиралах 6281.00» интегрировано все, что обеспечивает максимальный комфорт и безопасность пассажиров: просторные накопительные площадки, эргономичный светлый салон, новые мультимедийные системы, USB-порты для зарядки мобильных гаджетов, а также передовые системы климат-контроля, видеоконтроля посадки-высадки пассажиров, мониторинга дорожной ситуации.

Троллейбус полностью низкопольный и имеет три широких дверных проёма, что увеличивает скорость пассажирообмена на остановках и сокращает время прохождения маршрута. Кроме того, «Адмирал 6281.01» оснащен уникальной тяговой батареей, которая позволяет ему преодолевать на автономном ходу расстояние более 12 километров.

Троллейбусы «Адмирал» рассчитаны на 96 человек, при этом имеют 30 посадочных мест. Используемый в обустройстве интерьера алюминий повышает срок службы внутренних конструкций, а также значительно снижает пожарную нагрузку салона