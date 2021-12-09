Подготовлены новые версии ГИС КБ «Панорама» для ОС Astra Linux SE на платформе «Эльбрус»

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В КБ «Панорама» разработаны новые версии серверных программных продуктов GIS WebService SE, ГИС Сервер, Imagery Creator для отечественной операционной системы Astra Linux SE, используемой на серверах с процессорной архитектурой «Эльбрус». Эти программы входят в состав комплекса ведения регионального геопортала «Геопортал Регион». Комплекс предназначен для ведения банка пространственных данных, публикации цифровой картографической информации, данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), тематической информации из баз данных, документов, навигационной информации, организации удаленного взаимодействия с автоматизированными системами управления, системами мониторинга состояния местности, управления транспортом, обеспечения градостроительных задач, ведения кадастра земли и недвижимости и другими. Серверные приложения КБ «Панорама» используются при создании веб-порталов различного уровня: федерального, регионального, муниципального, корпоративного или отраслевого.

Картографический сервис GIS WebService SE используется в качестве источника пространственных данных. Обмен данными с сервисом GIS WebService SE выполняется по спецификации OGC (Open Geospatial Consortium). В программе реализована возможность выдачи тайлов по любой пользовательской или местной системе координат. Приложение совместимо с web-серверами Apache, IIS и nginx.

Imagery Creator позволяет формировать тайлы в международных форматах. Тайловые данные, формируемые Imagery Creator, используются программными продуктами GIS WebServer SE, GIS WebService SE для обеспечения высокой скорости выполнения запросов по отображению пространственных данных на обширные территории при одновременном обращении большого числа пользователей.

ГИС Сервер предназначен для обеспечения удаленного доступа к векторным картам, данным ДЗЗ, матрицам, документам и базам пространственных данных пользователей программ ГИС «Панорама», ГИС «Оператор», GIS WebService SE и других. Пользователи настольных и web-приложений на различных платформах могут одновременно просматривать и редактировать данные в соответствии с правами доступа.

На базе серверных программных продуктов КБ «Панорама» развернуты демонстрационные тематические web-проекты: «Карта мира», «Банк пространственных данных», «3D-модели территорий», «Агропортал» и другие. Ознакомиться с работой геопорталов можно на сайте gisserver.ru

Новые версии серверных программных продуктов доступны для скачивания на странице Скачать.

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