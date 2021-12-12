В Кабардино-Балкарии с двух до четырех полос движения расширили 13 км автодороги Р-217 «Кавказ»

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Завершен капитальный ремонт участка федеральной трассы Р-217 «Кавказ» в Урванскоми Лескенском районах республики.

Двухполосный отрезок дороги не справлялся с интенсивностью движения, возросшей с 15 до 25 тысяч автомобилей в сутки. С начала работ в апреле 2020 года по заказу ФКУ Упрдор «Кавказ» специалисты расширили земляное полотно и устроили новую дорожную одежду. При устройстве верхнего слоя дорожного полотна использовали прочный щебеночно-мастичный асфальтобетон. Ширина проезжей части была увеличена с 7,5 м до 14 м. Вне населенных пунктов обочины укрепили на ширину 2,5 м по обе стороны дороги. Для отвода воды переустроили водопропускные трубы.

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В целях повышения уровня безопасности дорожного движения для разделения встречных транспортных потоков на участке капитального ремонта установили тросовое ограждение. Кроме того, устроили барьерное ограждение, светофорные объекты и бортовые камни, нанесли разметку из термопластика и установили новые дорожные знаки. Итогом стала ликвидация одного очага аварийности, а также двух потенциальных мест концентрации ДТП.

В Аргудане переустроили линии искусственного освещения и устроили 7 км тротуаров с пешеходным ограждением. Также оборудовали четыре остановочных комплекса с автопавильонами и комфортными зонами посадки.

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***Автодорога Р-217 «Кавказ» берет начало в Краснодарском крае и ведет до границы с Республикой Азербайджан, связывая Россию с Закавказьем. Трасса является частью европейского и азиатского маршрутов. Порядка 65% от общей протяженности Р-217 «Кавказ» на территории Кабардино-Балкарии являются четырехполосными (100 км).

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