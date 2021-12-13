Новый портальный кран в промпорту ЧерМК

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/trqcuaBXjd8

Для портального крана «Аист» только что закончилась первая навигация. Управляет новой техникой опытный машинист. Наталья Ильина в этом году отметила 20-летие карьеры на ЧерМК.

У нового портального крана грузоподъёмность — 40 тонн. Его установили на третьем причале в феврале. До этого здесь работал только один кран. В том числе с помощью новой машины промпорт в этом году добился рекордных показателей.