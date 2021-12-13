Программный комплекс управления складом компании «Войсман» автоматизирует складские центры в Казани

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Разработанное ООО «Войсман», резидентом «Университетский» и Фонда Сколково, программное обеспечение теперь автоматизирует склады в совместном проекте с компанией АО «Татспиртпром».

В прошлом году, на одном из распределительных центров АО «Татспиртпром» был реализован «пилотный проект», а затем состоялся полноценный запуск в промышленную эксплуатацию системы для автоматической комплектации заказов от компании «Войсман».

Благодаря технологии «Войсман» сотрудники распределительного центра получили возможность «освободить» руки от терминалов сбора данных, и это позволило увеличить производительность и точность работы. Проект реализовывался совместно с партнером ООО «МСК Консалтинг Групп», которая эффективно применила голосовую технологию Voiceman в условиях, когда большая часть продукции требует учета ЕГАИС. Результат внедрения полностью устроил руководителей компании АО «Татспиртпром», в результате принято решение перевести уже в этом году на голосовую технологию еще два распределительных центра компании.

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Денис Голуб, сооснователь «Voiceman» и ее генеральный директор, рассказал о преимуществах системы, в том числе и с учетом пандемии: «Применение разработанной нами голосовой поддержки бизнес-процессов позволяет свети к нулю неизбежные ошибки персонала, облегчить и сократить сроки адаптации новых сотрудников распределительного центра, что особенно актуально в условиях коронавирусной инфекции».

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Генеральный директор технопарка высоких технологий Свердловской области Александр Эбергард отметил: «Компания „Voiceman“ развивает свой проект в технопарке уже более трех лет. Сначала это была хорошо проработанная идея, а затем проект взлетел. Высота полета все выше, а траектория — все более сложная. Успешное взаимодействие с такими гигантами говорит само за себя».

АО «Татспиртпром» — компания по производству спиртосодержащих веществ промышленного и бытового назначения.

Суть разработки «Войсман» — это программно-аппаратный комплекс управления складом для обеспечения эффективного выполнения складских операций, который интегрируется с любой учетной системой склада (WMS). Система «Войсман» позволяет оптимизировать бизнес-процессы склада, упростить управление рабочей нагрузкой и сотрудниками склада. Система предоставляет возможности управленческому звену контролировать складские процессы и при необходимости вносить изменения в режиме реального времени.

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Голосовое сопровождение позволяет освободить руки и глаза комплектовщика. Все инструкции по сборке заказа сотрудник получает голосом через наушники. Для идентификации складской позиции используется мобильный сканер, закрепленный на пальце. Данные о статусе сборки заказа на каждом этапе поступают в информационную систему без задержек. После завершения комплектации, заказ сразу поступает в зону упаковки.

За счёт постоянного внимания комплектовщика к сборке, процент ошибок, а значит, и возвратов товара, снижается практически до нуля, а скорость работы существенно возрастает. По опыту компании Гуд брейнс, скорость сборки с применением голосовых технологий в среднем увеличивается на 10-15% в сравнении с использованием терминалов сбора данных. При этом, возможно отслеживать товарные остатки и загрузку комплектовщиков в реальном времени, что позволяет планировать сезонные работы: например, упрощает привлечение дополнительной рабочей силы в период пиковых нагрузок. Обучение сотрудников работе с новой системой при этом занимает не более часа.

© c.radikal.ru

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© d.radikal.ru

© c.radikal.ru

© d.radikal.ru

Подробнее о технологии Voiceman можно узнать на сайте компании: https://voice-man.ru