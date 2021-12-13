Кировский колхоз «Искра» открыл молочную ферму на 500 голов

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Молочно-товарный комплекс на 500 голов открылся в колхозе «Искра» Котельнического района Кировской области. На ферме предусмотрено беспривязное содержание коров.

Будет создано 12 рабочих мест, а в год на объекте планируется производить около 3,5 тысяч тонн молока. Инвестиции в проект составили порядка 170 млн рублей.

Сегодня в «Искре» содержат 3240 голов, в том числе 1311коров.

Валовое производство молока увеличилось на 8,7% и составило 8206 тонн. На территории сельскохозяйственной организации работают три животноводческих отделения. На отделениях имеются молочно-товарные фермы привязного содержания, родильные отделения и дворы для выращивания молодняка.