В Кировской области запущено производство сыра

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14 декабря в с. Вожгалы Кировской области официально открыто сырное производство.

В настоящее время налажены производственные процессы для производства чеддеризированных полутвердых сыров и последующей их переработки в сыры сорта «моцарелла». Прошла опытная варка сыра сорта «чеддер».

Суммарный объем освоенных инвестиций составляет 850 млн рублей. Создано 50 рабочих мест.

Объём продукции при выходе производства на полную мощность составит 7,2 тыс. тонн в год или 20 тонн в сутки. Для этого понадобится порядка 260 тонн сырья в день, что влечёт за собой увеличение производства сырого молока. Оно на завод поставляется в том числе сельхозпредприятиями Кумёнского района — одного из лидеров региона по объёму производства и продуктивности дойного стада.

Большая часть технологического оборудования произведена кировскими предприятиями.

«В рамках строительства также были созданы и современные очистные сооружения, склад готовой продукции. Проектируется и вторая очередь завода — строительство цеха для сушки сыворотки, чтобы впоследствии внедрить систему замкнутого цикла. Там же будет располагаться линия по производству крем-сыра, ее мы планируем открыть летом следующего года», — отмечают производители.

Новое производство разместилось на территории маслосырзавода, основанного в 1947 году в с. Вожгалы. Сегодня на его мощностях выпускают порядка 50 наименований продукции при объеме перерабатываемого сырого молока 18,7 тысячи тонн в год.