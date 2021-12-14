Завод точного литья в Рязани запустил новую линию производства

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14 декабря в литейном цехе ООО «Завод точного литья» в Рязани введена в эксплутацию новая линия.

Она начала выпускать изделия для сельскохозяйственной, железнодорожной техники и лифтов. Речь идёт про стальные и чугунные изделия весом от одного до 2500 килограммов — это комплектующие для тракторов, тепловозов, вагон-платформ, лифтов: кронштейны двигателя, кожуха полуоси, ступицы, рычаги для тракторов, колёсные центры и корпуса буксов для тепловозов, шкивы и корпусы редукторов для лифтов.

Инвестиции в увеличение производства составили 360 млн рублей. Из них 280 млн рублей в виде льготного кредита было получено по программе «Комплектующие изделия» предоставил Фонд развития промышленности

Создано 140 новых рабочих мест.

Производственный литейный комплекс завода начали расширять ещё в 2019 году — ФРП привлёк для займа 350 миллионов рублей. Общая мощность производства на заводе за счёт новой линии выросла на треть — с 12 до 16 тысяч тонн изделий в год. Эксперты отмечают, что линия поможет снизить зависимость производителей сельхозтехники и локомотивов от импорта комплектующих. В частности, в сборке тракторов доля зарубежных деталей сейчас доходит до 80%, и завозят их по большей части из Канады. Новая линия рязанского завода поможет снизить данную зависимость от экспорта до 50%.

«На заводе точного литья мы уже ежегодно открываем либо новый цех либо новую линию. Завод пользуется всеми возможными мерами господдержки. Получает налоговые льготы, помощь от фонда развития промышленности. Займы выгодны, они быстро окупаются. Это важно для Рязанской области, хороший пример совместного сотрудничества, которое позволяет предприятиям не просто выживать, а двигаться вперёд. Пандемия в вопросе мер поддержки помогла. Теперь эти меры спрессованы по времени. Если раньше приходилось ждать поддержки четыре-пять месяцев, то теперь на региональном уровне всё проходит за неделю. Конечно, меры поддержки будут продолжаться и совершенствоваться», — заявили на открытии линии.

Основные заказчики изделий Завода точного литья — «Ростсельмаш», Щербинский лифтостроительный завод, Брянский машиностроительный завод, Демиховский машиностроительный завод и Новочеркасский электровозостроительный завод.

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