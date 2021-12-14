Нетопливный экспорт России обновил исторический максимум
Нетопливный экспорт России за 10 месяцев 2021 г. составил 179 млрд долл., превзойдя историческое достижение полного 2020 г. (около 170 млрд долл.). Оставшиеся два месяца могут добавить в копилку ещё порядка 40 млрд долл.
Положительная динамика отмечена по всем товарным группам. В первую очередь она обеспечена значительным ростом мировых цен, но по многим товарам также сказалось и увеличение поставок в количественном выражении.
Наибольший прирост за 10 месяцев показали следующие статьи:
- стальной прокат — на 4970 млн долл. или 92%,
- сталь — на 4156 млн долл. или 99% (четверть прироста — за счёт предварительного декларирования),
- алюминий — на 3228 млн долл. или 98% (до половины прироста — за счёт предварительного декларирования),
- минеральные удобрения — на 3157 млн долл. или 55%,
- пиломатериалы — на 1625 млн долл. или 43%,
- алмазы — на 1468 млн долл. или 75%,
- полимеры — на 1417 млн долл. или 75%,
- зерно — на 1392 млн долл. или 18%,
- растительные масла — на 1381 млн долл. или 45%,
- железная руда — на 1353 млн долл. или 88%,
- иммунные продукты — на 1294 млн долл. или в 7,6 раз,
- суда и плавсредства (главным образом б/у) — на 1252 млн долл. или в 3,7 раз,
- руды и концентраты цветных металлов — на 1068 млн долл. или 91%,
- неорганические вещества (в первую очередь аммиак и технический углерод) — на 923 млн долл. или 43%,
- платиноиды — на 889 млн долл. или 14%,
- двигатели и турбины (кроме электрических) — на 873 млн долл. или +44%,
- ракообразные — на 727 млн долл. или 59%.
Подготовлено на основе анализа данных ФТС России:
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14.12.2120:06:33
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