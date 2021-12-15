АО «ОДК-СТАР» запускает в серию насосы-регуляторы двигателей новых вертолетов

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АО «ОДК-СТАР» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) завершило работы по постановке на серийное производство насоса-регулятора НР-2500Кл2, ранее выпускаемого малой серией. Квалификационные испытания, запланированные на 2021 год, прошли успешно, предприятие готово к серийному выпуску изделия.

В АО «ОДК» завершена разработка современных турбовальных двигателей ВК-2500П/ПС с увеличением мощности до 2500 лошадиных сил для новых многоцелевых вертолетов семейства «Ми» и «Ка». Работы велись с целью повышения летных, технических характеристик и ресурсных показателей, при разработке применялись новые конструктивные решения и технологии. В результате вертолеты, на которые установлены новые двигатели, получили улучшенные эксплуатационные характеристики. А именно дополнительную грузоподъемность до 2 тонн и повышенную максимальную высоту полета.

В рамках данного проекта по техническому заданию «ОДК-Климов» на «ОДК-СТАР» на базе НР-3ВМА-Т разработан насос-регулятор НР-2500. Одной из задач, стоявших перед конструкторами, была необходимость повышения стойкости агрегатов к воспламенению, по этой причине была разработана модификация агрегата НР-2500Кл2 «Огнестойкий с селектором Р2». На данный момент в соответствии с требованиями ГОСТ проведен полный комплекс испытаний (стендовые, межведомственные, летные), отработана конструкторская документация, агрегат готов к постановке на производство.

По результатам работ комиссией, состоящей из представителей «ОДК-СТАР», «ОДК-Климов» и представителей заказчика, подтверждено, что предприятие готово к серийному выпуску насоса-регулятора НР-2500Кл2 и поставкам по потребности ОДК-Климов, выпускающего двигатели типа ВК-2500П/ПС для многоцелевых вертолетов семейства «Ми» и «Ка».

Насос-регулятор — один из ключевых агрегатов газотурбинного двигателя, обеспечивающий управление двигателем за счет автоматического регулирования подачи топлива в камеру сгорания в зависимости от загрузки несущего винта, регулировку направляющих аппаратов двигателя с учетом изменений давления (высоты) и температуры окружающей среды, работу двигателя на режимах ЧР и при отказе электронного блока управления.

Агрегат НР-2500 обеспечивает повышенную надёжность работы двигателя ВК-2500П/ПС за счет замены гидромеханического управления свободной турбиной на электронный блок управления. Агрегаты имеют все климатическое исполнение, благодаря чему вертолеты с успехом могут эксплуатироваться как в регионах крайнего севера, так и во влажном тропическом климате, а также в жарких странах и горных условиях.

АО «ОДК-СТАР» — российский центр компетенции в области разработки, производства и сервисного обслуживания комплексных систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения. Входит в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». Расположено в г. Пермь.