Первая роботизированная молочная ферма открылась в Амурской области

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На молочном комплексе «Милановское» в селе Грибское под Благовещенском модернизирована и запущена в эксплуатацию молочная ферма.

Специально под новый коровник на ферму привезли новых нетелей красно-пёстрой породы, животные прибыли из Красноярска. Всего в этом году «штат» коров обновился на 200 голов.

Под новое оборудование в ферме модернизировали один из трёх коровников. На это ушло больше полугода. Наполняемость роботизированного здания составит 240 животных. Всего здесь установлены четыре робота, которые работают практически без перерыва.

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— Система добровольного доения работает 22 часа в сутки. Производственные мощности одного робота-дояра позволяют получить до 3 500 литров молока ежедневно. Каждый робот способен обслужить 80 голов в сутки. В отличие от человека, робот не устает. Кроме того, оборудование позволяет доить каждую корову в соответствии с её индивидуальными потребностями и продуктивностью. Это означает, что каждая корова может в полной мере реализовать свой генетический потенциал, — рассказал генеральный директор ООО «АНК-холдинг» Павел Инюточкин.

Главная особенность модернизированного коровника — его рогатые жители свободно передвигаются по помещению, переходя из одного блока в другой, расположенных по определенной схеме. Чтобы дойти до корма, им нужно пройти через электронные ворота. Программа автоматически оценит состояние коровы через установленный на ней чип и примет решение, нужно ли доить сейчас или просто пропустить в кухню. Система видит в динамике каждую голову: сколько литров корова дала, например за сутки до этого, и сравнивает показатели с картиной сегодняшнего дня. Причем если в обычном коровнике дойка проводится дважды в день, то здесь их может быть до четырех для каждого животного — все зависит от состояния конкретной буренки. Пока коровы, которых только запустили сюда, неуверенно передвигаются, но на ферме уверены: скоро животные привыкнут и процесс наладится.

Создано 10 новых рабочих мест.

Это первая роботизированная ферма в Амурской области, но она явно будет не единственная.