В Краснодаре открылся детсад

© krd.ru

В Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара открыли детский сад, который рассчитан на 300 мест. Учреждение рассчитано на 16 групп, из них четыре ясельные.

На приобретение различного имущества и игрового оборудования из краевого бюджета поступили 17,3 млн руб. На закупку мягкого инвентаря, посуды, хозяйственных и канцелярских товаров направили 16,8 млн руб. из местного бюджета.

Детский сад является филиалом детского дошкольного образовательного учреждения № 174.

В здании — просторные актовый и спортивный залы, кабинет дополнительного образования для игр и развития. Задействовали также площади холлов: в одном из них сделали обучающую площадку по правилам дорожного движения. Установлено современное оборудование пищеблока и прачечной, есть медицинский кабинет.

На улице построены капитальные веранды, все площадки оснащены игровым и спортивным оборудованием.

TRANSLATE with x

English

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW

Back

EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal

Back