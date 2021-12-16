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Детские сады и школы

В Краснодаре открылся детсад

 © krd.ru

В Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара открыли детский сад, который рассчитан на 300 мест. Учреждение рассчитано на 16 групп, из них четыре ясельные.

На приобретение различного имущества и игрового оборудования из краевого бюджета поступили 17,3 млн руб. На закупку мягкого инвентаря, посуды, хозяйственных и канцелярских товаров направили 16,8 млн руб. из местного бюджета.

Детский сад является филиалом детского дошкольного образовательного учреждения № 174.

В здании — просторные актовый и спортивный залы, кабинет дополнительного образования для игр и развития. Задействовали также площади холлов: в одном из них сделали обучающую площадку по правилам дорожного движения. Установлено современное оборудование пищеблока и прачечной, есть медицинский кабинет.

На улице построены капитальные веранды, все площадки оснащены игровым и спортивным оборудованием.

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Источник: https://yugtimes.com/news/74495/

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новый детсад, Краснодарский край
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