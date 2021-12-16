В Краснодаре открылся детсад
В Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара открыли детский сад, который рассчитан на 300 мест. Учреждение рассчитано на 16 групп, из них четыре ясельные.
На приобретение различного имущества и игрового оборудования из краевого бюджета поступили 17,3 млн руб. На закупку мягкого инвентаря, посуды, хозяйственных и канцелярских товаров направили 16,8 млн руб. из местного бюджета.
Детский сад является филиалом детского дошкольного образовательного учреждения № 174.
В здании — просторные актовый и спортивный залы, кабинет дополнительного образования для игр и развития. Задействовали также площади холлов: в одном из них сделали обучающую площадку по правилам дорожного движения. Установлено современное оборудование пищеблока и прачечной, есть медицинский кабинет.
На улице построены капитальные веранды, все площадки оснащены игровым и спортивным оборудованием.
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