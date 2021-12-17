В Свердловской области открыли новый детский сад

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Впервые за последние шесть лет в городе Заречном Свердловской области открылся новый детский сад «Солнышко» на 280 мест. Он готов принять 280 детей, что полностью закроет очередь на посещение дошкольных учреждений в пристанционном городе.

© sun9-56.userapi.com

Дополнительно по проекту на территории садика появится уникальная площадка по правилам дорожного движения. Она будет представлять собой имитацию города с его пешеходными переходами, светофорами и дорожными знаками.

Средства на строительство были выделены в рамках Соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Свердловской области о дополнительных налоговых отчислениях.

Образовательная программа детского сада соответствует всероссийским стандартам. Сверх неё будет введено углубленное изучение английского языка и музыкальной грамоты, будут созданы комбинированные группы для детей с ОВЗ. Занятия начнутся после Нового года, а сейчас завершается подготовка пищевого блока, проверяются системы видеонаблюдения, настраивается интернет и телефонная связь. Уже сейчас в новые группы подали заявки 80 человек.

Благодаря тому, что «Солнышко» входит в объединение детских садов «Детство», часть опытных сотрудников будут переведены из других подразделений, кроме того, принимаются молодые специалисты из педагогических институтов и техникумов.

«Я уверен, что, оставляя ребенка в таком садике, родители смогут быть спокойны за него, быть уверенными в том, что он в хороших условиях и в полной безопасности. А когда человек спокоен за своих детей, он и на производстве будет работать с удовольствием», — отметили в Белоярской АЭС.

https://www.ato...21/12/13/120170

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