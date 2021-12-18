Десять крупнейших строек пищевой промышленности Подмосковья

«В следующем году в Московской области запланировано открытие 10 крупных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. На них будет создано более 1,7 тыс. рабочих мест. А объём инвестиций составит более 20 млрд рублей», — сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

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Возможно одним из первых будет завершён проект «Московской кофейни на паях» по расширению производства в Рузском округе Подмосковья.

Инвестиции компании в производство растворимого сублимированного кофе составят более 5 млрд рублей. Для жителей Московской области будет создано дополнительно 250 рабочих мест.

Текущие мощности завода: 2400 тонн в год сублимированного кофе и 1200 тонн в год жареного кофе. После модернизации планируется производить 6 тысяч тонн сублимированного кофе, цикория и кофейно-цикорных смесей в год. На сегодняшний день осуществляется поставка оборудования, ведется реконструкция здания главного производственного корпуса и строительство дополнительных зданий и сооружений.

Одним из крупнейших проектов станет первая очередь производства по переработке твёрдых сортов пшеницы ООО «Барилла Рус» в «Ступино-Квадрат». В состав предприятия войдёт мельница для перемола твёрдых сортов пшеницы и завод по производству пасты, рассчитанный на несколько производственных линий. Мельница будет перерабатывать порядка 680 тонн зерна в день, около 161,3 тысячи тонн зерна в год.

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Инвестиции в первую очередь (запуск мельницы) составит около 4 млрд рублей. Будет создано 40 новых рабочих мест. Полностью завод оценивается в 10 млрд рублей, где будут работать 200 жителей Ступино.

Одним из значимых предприятий Подмосковья станет завод по производству грудного молока ЗАО «Инфаприм»

Проект предусматривает реконструкцию в Истринском округе завода по производству сухих адаптированных молочных смесей — заменителей женского молока, и сухой «молочной основы».

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Объём производства составляет 16,6 тыс. тонн заменителей грудного молока в год. Планируемый объём инвестиций — 3,8 млрд рублей. По завершению реструкции на заводе появится более 120 новых рабочих мест.

В 2021 году Московская область стала лидером по производству сыра и сырной продукции в стране. Лидерство помогут удержать 5 новых предприятий агропарка «Сырная долина» в Дмитровском городском округе.

На «Озерецком молочном комбинате» планируется выпускать до 27 тыс. тонн цельномолочной готовой продукции и 2 тыс. тонны сыра каждый год.

Первая очередь комплекса будет состоять из четырех линий по производству мягких сыров — творожных, сыров фета, моцарелла и сулугуни. Планируемая мощность каждой линии составит 5 тонн готовой продукции в сутки с возможностью увеличения до 15 тонн в сутки.

«Объём инвестиций составляет 1,9 миллиардов рублей. После пуска производства более 200 человек получат новые рабочие места.

В кластере появятся также заводы предприятий:

— „Сыровар“ (мощность завода составит 5,4 тыс. т сыра в год, инвестиции в проект почти 0,6 млрд рублей, будет создано 70 рабочих мест),

— „Савенсия Сырная долина“ (французская компания планирует выпускать 3,5 тонн сыра в год, численность персонала составит 50 человек),

— „Звезда Подмосковья“ (планируется производить 4,5 тыс. тонн сыров, 14,280 тыс. тонн сухой и сухой деминерализованной сыворотки в год», инвестиции 1,5 млрд рублей),

— «Гестия»(инвестиции 240 млн рублей, будет создано 35 рабочих мест, проектная мощность предприятия 3,3 т тыс. тонн твёрдых и полутвёрдых сыров).

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Большая часть строительных работ в кластере завершена, ведутся отделочные работы и монтаж оборудования.

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Кадры для предприятий агропарка планируют готовить в подмосковных учебных заведениях. Так, в Яхромском колледже Дмитровского округа собираются открыть кафедру сыроварения.

В Серебряных Прудах откроется производство готовых блюд мощность 24 тыс. тонн готовой продукции ежегодно.

Компания «Рузком» планирует запустить первую очередь предприятия в конце 2022 года.

Объём инвестиций составит 1,6 млрд. рублей. После полного ввода завода в эксплуатацию будет создано более 700 новых рабочих мест.

Производственные мощности нового предприятия позволят выпускать до 2 тыс. готовой продукции в месяц. Завод будет включать в себя производственную площадку, склад для хранения овощей, склад для хранения охлажденного и замороженного сырья.

В Истре появится завод по производству пищевых ингредиентов для хлебобулочных и кондитерских изделий.

Его строительство завершает компания «Зиландия». Мощность завода составить 9 тыс. тонн. С запуском производства здесь появится более 70 новых рабочих мест.

Объём инвестиций в реализацию нового проекта составит около 600 млн рублей

Завершено формирование производственной части комплекса, ведутся отделочные работы. Также осуществляется поставка оборудования и производится его монтаж.

https://360tv.r...-zavoda-v-ruze/

https://www.dai...zavod-sukh.html

https://dmitrov...rovskom-okruge/

https://rusdeve...za-1-6-mlrd-rub