Видеообзор с дрона СДКП, МЦК, МЦД -1,4 в районе Москва-Сити

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Михаил Кошмариус полетал на дроне в районе Москва-Сити. В ролике вы увидите массу строек, в том числе: СДКП (Северный Дублёр Кутузовского проспекта), МЦД — ¼ (Московские центральные диаметры. 1 — работает, 4 — строится/реконструируется). МЦК (Московское центральное кольцо. Как метро, только электричка :)) И куча всяких домо и небоскрёбостоев.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/qWXnP1nPIMc