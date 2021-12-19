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Дорожное строительство

Видеообзор с дрона СДКП, МЦК, МЦД -1,4 в районе Москва-Сити

 © www.youtube.com

Михаил Кошмариус полетал на дроне в районе Москва-Сити. В ролике вы увидите массу строек, в том числе: СДКП (Северный Дублёр Кутузовского проспекта), МЦД — ¼ (Московские центральные диаметры. 1 — работает, 4 — строится/реконструируется). МЦК (Московское центральное кольцо. Как метро, только электричка :)) И куча всяких домо и небоскрёбостоев.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/qWXnP1nPIMc
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qWXnP1nPIMc

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Москва, Дорожное строительство, Железные дороги, МЦК, МЦД, СДКП, Москва-Сити,
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