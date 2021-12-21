Завершился первый этап модернизации Костромской ГРЭС

© adm44.ru

Модернизация энергоблока № 8 Костромской ГРЭС завершилась, блок проверен и готов к работе.

В ходе модернизации на энергоблоке № 8 установлено новое оборудование — цилиндры высокого и среднего давления с проточной частью и роторами, система парораспределения. Для достижения целевых параметров также проведён ряд сопутствующих мероприятий. В частности, выполнена замена электродвигателей дутьевых вентиляторов котла. В общей сложности смонтирована 471 тонна оборудования, произведена замена 69 тонн вспомогательных трубопроводов.

Модернизация значительно улучшила технико-экономические характеристики энергоблока № 8. В новой турбине использованы реактивные ступени, что наряду с повышением паропроизводительности котла с 950 до 990 тонн пара в час, позволило увеличить мощность энергоблока с 300 до 330 МВт. Также за счёт применения современных разработок снизились удельные расходы топлива с 314 г/кВт*ч до 302 г/кВт*ч. Модернизация обеспечит надёжность работы турбины, её парковый ресурс продлён на 220 тысяч часов.

© adm44.ru

Модернизированный турбоагрегат успешно прошёл комплексные и гарантийные испытания и готов включиться в работу энергосистемы страны.

Костромская ГРЭС находится рядом с городом Волгореченск в Костромской области. Она снабжает электроэнергией более 40 регионов России. Станция начала работу в 1969 году.

Костромская ГРЭС входит в тройку крупнейших электростанций страны. Модернизация энергоблока открыла большой государственный проект модернизации российской энергетической отрасли.

В августе 2020 года Ситников и Ковальчук подписали соглашение о сотрудничестве. Объём инвестиций в проект модернизации Костромской ГРЭС составил 88 млрд рублей. В течение семи лет на станции поэтапно будет модернизировано ещё семь энергоблоков, мощность каждого из них увеличится на 30 МВт, в целом величина модернизированной мощности станции составит 2640 МВт.

В результате модернизации Костромской ГРЭС валовый региональный продукт увеличится на 10%, в консолидированный бюджет Костромской области поступит дополнительно около 7 млрд налоговых платежей.

Уже сегодня на станции готовят к обновлению еще один энергоблок. Также идёт строительство второй ветки газопровода высокого давления, что позволит отказаться от резервного топлива в виде мазута. Это значит, что Костромская ГРЭС снизит выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

© irao-generation.ru

© adm44.ru

https://regnum....my/3456537.html

https://irao-ge...ess/news/29229/