В Татарстане запустили три новых производства на «ТАНЕКО»

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На «ТАНЕКО» начато комплексное опробование установок газофракционирования, каталитической изодепарафинизации дизельного топлива, а также второй установки замедленного коксования (УЗК-2).

Торжественный запуск состоялся в центральной операторной нефтеперерабатывающего комплекса с участием руководства республики Татарстан, генерального директора «Татнефти» Наиля Маганова, руководителя бизнес-направления «Нефтегазопереработка» ПАО «Татнефть», генерального директора АО «ТАНЕКО» Илшата Салахова, начальника Управления реализации проектов строительства ПАО «Татнефть» Альберта Нурмиева.

Общий объем капиталовложений в новые производства составил порядка 29,5 млрд рублей.

Газофракционирующая установка расширит ассортимент «ТАНЕКО» за счет выпуска пропана автомобильного, пропан-бутана автомобильного марки ПБА, фракции нормального бутана, изобутановой фракции. При строительстве установки использовано только российское оборудование.

Установка изодепарафинизации дизельного топлива будет производить арктическое дизельное топливо с высокими экологическими характеристиками и низкотемпературными свойствами. Ее строительство вносит вклад в реализацию государственной стратегии развития Арктики и Крайнего Севера.

Установка замедленного коксования предназначена для получения дополнительного объема дистиллятных фракций и нефтяного кокса из тяжелых остатков переработки нефти. Ввод УЗК-2 в эксплуатацию увеличивает годовую производительность Комплекса «ТАНЕКО» до 15,96 млн тонн по перерабатываемому сырью с сохранением глубины переработки на уровне 99%. Установка возведена в кратчайшие сроки — за 2 года, в то время как обычно строительство таких крупных объектов занимает 3-5 лет.

При возведении новых установок «Татнефть» обеспечила заказами российские машиностроительные предприятия. Установки каталитической изодепарафинизации дизельного топлива и УЗК-2 на 95% состоят из отечественного оборудования.

Почетные гости также приняли участие в открытии двух бытовых корпусов, каждый из которых предназначен для 949 работников «ТАНЕКО». Новые здания находятся за пределами завода, что позволило повысить уровень безопасности персонала, который передвигается по территории только в спецодежде и при наличии средств индивидуальной защиты. Из бытовых корпусов до рабочего места люди доставляются на автобусах. Новые здания спроектированы с учетом мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Строительство зданий вне взрывопожароопасных зон позволило снизить капитальные затраты.

Отмечено, что в преддверии Нового года добрая традиция — запускать производства на «ТАНЕКО». «Татнефть» инвестировала только в этом году в развитие завода 39 млрд рублей. У нас есть свои строители, проектировщики, технологи. Опыт по возведению нефтеперерабатывающего комплекса может тиражироваться как в масштабах страны, так и за рубежом.

Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов:

«В этом году мы ставим рекорд по количеству запущенных установок — дан старт 7 новым производствам. Теперь в нашем арсенале 28 установок и порядка 30 видов востребованных нефтепродуктов.

Это наша большая общая трудовая победа! Успех „ТАНЕКО“ — в синергии совместного труда всей российской промышленности. Благодарю всех участников проекта. Вместе мы доказали, что можем делать настоящие большие дела, ставить перед собой амбициозные цели и в кратчайшие сроки достигать их».