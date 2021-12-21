ГТЛК поставила в Великий Новгород 19 автобусов в рамках БКД

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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставила ООО «Городское ПАТП» (Великий Новгород) 19 автобусов «Лиаз-529267» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

Напомним, в конце октября ГТЛК отчиталась об успешном выполнении плана поставок в рамках БКД на 2021 год, после чего по дополнительным квотам Минтранса России в рамках нацпроекта были осуществлены еще две поставки: троллейбусов в Саратов и автобусов в Великий Новгород.

Программа реализуется ГТЛК с использованием механизма лизинга и государственной поддержки в форме субсидий Минтранса. За счет софинансирования из федерального бюджета ГТЛК передает региональным перевозчикам экологически чистый транспорт со скидкой до 60%.

Программа позволяет обновить технику регионам с низкой инвестиционной активностью и высоким износом парков. Со своей стороны, ГТЛК обеспечивает равный доступ участников к финансированию для модернизации пассажирского общественного транспорта.

«Для нас БКД — это, прежде всего, социальный проект с минимальной маржинальностью. Мы работаем не в столице и крупных региональных центрах, а в тех городах и на таких условиях, которые не интересны банкам и коммерческим организациям. Механизм некоммерческого лизинга ГТЛК доказал свою эффективность, и мы считаем, что он может быть применим и в будущих программах по модернизации системы общественного транспорта в регионах страны», — отметил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

Всего за два года с момента запуска мероприятия по обновлению общественного пассажирского транспорта нацпроекта БКД ГТЛК поставила в 18 городских агломераций 1131 ед. техники. Общий объем инвестиций в приобретение транспорта в 2020-2021 гг. на данный момент составляет 18,2 млрд рублей, в том числе 10,1 млрд рублей из федерального бюджета.