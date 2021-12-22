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Новые заводы и цеха

В Башкирии запущен завод по производству светодиодных осветительных ламп

 © www.bashinform.ru

Сегодня на площадке особой экономической зоны «Алга» в Ишимбайском районе заработало предприятие по производству светодиодных ламп и осветительного оборудования. Компания «ЗУР» планирует выпускать широкий спектр светодиодной осветительной техники, представленной на рынке на сегодняшний день. Это светильники для освещения улиц, дорог, парковок, внутриквартального освещения, для паркового, городского и магистрального освещения, а также общественных пространств. Объем инвестиций оценивается в 300 млн рублей, планируется, что на предприятии будут работать порядка 50 человек.

 © www.bashinform.ru

Генеральный директор нового предприятия Ринат Зубайдуллин рассказал, что на этапе запуска производства планируется собирать готовую продукцию из компонентов, которые будут закупаться у зарубежных производителей. Также на отечественном рынке планируется приобретение конструктивных элементов, таких, как конденсаторы, клеммы и прочее. К основным потребителям светодиодной продукции ООО «ЗУР» относятся предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства, администрации городов и районов республики, муниципальные службы, которые занимаются обеспечением освещения открытого пространства в местах массового отдыха, а также безопасностью граждан (парках, скверах, спортивных площадках), обеспечением освещения дорожного полотна в дорожном строительстве.

На прошлой неделе ОЭЗ «Алга» стала самой динамично развивающейся особой экономической зоной промышленно-производственного типа в России по итогам 2021 года.

«Площадки, которые были созданы за последние три года, стали составлять серьёзную конкуренцию тем ОЭЗ, которые функционируют более 10 лет. Открытием года и самой динамично развивающейся площадкой в Российской Федерации является особая экономическая зона „Алга“, действующая в Башкортостане. Именно она сейчас начинает поджимать созданные ранее площадки. Обращаюсь к коллегам, которые развивают ОЭЗ 10 и более лет. Ни в коем случае нельзя почивать на лаврах. Всё лучшее, что вы ранее наработали, могут впитать в себя молодые площадки и сделать рывок. Всем нужно очень внимательно наблюдать за трендами развития», — отметил директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко, объявляя итоги V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России на пресс-конференции в агентстве ТАСС.

 © www.bashinform.ru

 © www.bashinform.ru

 © www.bashinform.ru

 © www.bashinform.ru

 © www.bashinform.ru

Справка

Постановление о создании ОЭЗ промышленно-производственного типа «Алга» в границах Ишимбайского и Стерлитамакского районов Башкортостана в мае 2020 года подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Общая площадь ОЭЗ — 468 га. На территории есть необходимая инженерная и транспортная инфраструктура. В реестре резидентов — 10 компаний. Они реализуют инвестпроекты на общую сумму более 23 млрд рублей, предполагающие создание порядка 1 700 новых рабочих мест.
Источник: https://www.bashinform.ru/news/econ...odiodnye-osvetitelnye-lampy-2628665

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  • POLO
  • 3
  • Есть метка на карте
Башкирия, электротехника, новый завод
  • Нет аватара RF
    22.12.2112:07:03

    планируется собирать готовую продукцию из компонентов, которые будут закупаться у зарубежных производителей.

    Не получится… США и шакалы эмбарго введут. Только Китай если…

    А лучше бы сразу самим производить. Ничему жизнь не учит.

    #1245022
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      22.12.2112:18:26

      Не получится… США и шакалы эмбарго введут.

      Чем раньше введут, тем раньше начнём решать проблему.

      Все санкции во благо.

      #1245023
    • Нет аватара POLO
      22.12.2112:53:34

      В светодиодном светильнике комплектующие: либо рф либо юго-восточная Азия (в т.ч. Китай)… так что про санкции — эт немного не здесь    

      #1245032
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