В Башкирии запущен завод по производству светодиодных осветительных ламп

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Сегодня на площадке особой экономической зоны «Алга» в Ишимбайском районе заработало предприятие по производству светодиодных ламп и осветительного оборудования. Компания «ЗУР» планирует выпускать широкий спектр светодиодной осветительной техники, представленной на рынке на сегодняшний день. Это светильники для освещения улиц, дорог, парковок, внутриквартального освещения, для паркового, городского и магистрального освещения, а также общественных пространств. Объем инвестиций оценивается в 300 млн рублей, планируется, что на предприятии будут работать порядка 50 человек.

© www.bashinform.ru

Генеральный директор нового предприятия Ринат Зубайдуллин рассказал, что на этапе запуска производства планируется собирать готовую продукцию из компонентов, которые будут закупаться у зарубежных производителей. Также на отечественном рынке планируется приобретение конструктивных элементов, таких, как конденсаторы, клеммы и прочее. К основным потребителям светодиодной продукции ООО «ЗУР» относятся предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства, администрации городов и районов республики, муниципальные службы, которые занимаются обеспечением освещения открытого пространства в местах массового отдыха, а также безопасностью граждан (парках, скверах, спортивных площадках), обеспечением освещения дорожного полотна в дорожном строительстве.

На прошлой неделе ОЭЗ «Алга» стала самой динамично развивающейся особой экономической зоной промышленно-производственного типа в России по итогам 2021 года.

«Площадки, которые были созданы за последние три года, стали составлять серьёзную конкуренцию тем ОЭЗ, которые функционируют более 10 лет. Открытием года и самой динамично развивающейся площадкой в Российской Федерации является особая экономическая зона „Алга“, действующая в Башкортостане. Именно она сейчас начинает поджимать созданные ранее площадки. Обращаюсь к коллегам, которые развивают ОЭЗ 10 и более лет. Ни в коем случае нельзя почивать на лаврах. Всё лучшее, что вы ранее наработали, могут впитать в себя молодые площадки и сделать рывок. Всем нужно очень внимательно наблюдать за трендами развития», — отметил директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко, объявляя итоги V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России на пресс-конференции в агентстве ТАСС.

© www.bashinform.ru

© www.bashinform.ru

© www.bashinform.ru

© www.bashinform.ru

© www.bashinform.ru

Справка

Постановление о создании ОЭЗ промышленно-производственного типа «Алга» в границах Ишимбайского и Стерлитамакского районов Башкортостана в мае 2020 года подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Общая площадь ОЭЗ — 468 га. На территории есть необходимая инженерная и транспортная инфраструктура. В реестре резидентов — 10 компаний. Они реализуют инвестпроекты на общую сумму более 23 млрд рублей, предполагающие создание порядка 1 700 новых рабочих мест.