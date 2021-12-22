В Башкирии запущен завод по производству светодиодных осветительных ламп
Сегодня на площадке особой экономической зоны «Алга» в Ишимбайском районе заработало предприятие по производству светодиодных ламп и осветительного оборудования. Компания «ЗУР» планирует выпускать широкий спектр светодиодной осветительной техники, представленной на рынке на сегодняшний день. Это светильники для освещения улиц, дорог, парковок, внутриквартального освещения, для паркового, городского и магистрального освещения, а также общественных пространств. Объем инвестиций оценивается в 300 млн рублей, планируется, что на предприятии будут работать порядка 50 человек.
Генеральный директор нового предприятия Ринат Зубайдуллин рассказал, что на этапе запуска производства планируется собирать готовую продукцию из компонентов, которые будут закупаться у зарубежных производителей. Также на отечественном рынке планируется приобретение конструктивных элементов, таких, как конденсаторы, клеммы и прочее. К основным потребителям светодиодной продукции ООО «ЗУР» относятся предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства, администрации городов и районов республики, муниципальные службы, которые занимаются обеспечением освещения открытого пространства в местах массового отдыха, а также безопасностью граждан (парках, скверах, спортивных площадках), обеспечением освещения дорожного полотна в дорожном строительстве.
На прошлой неделе ОЭЗ «Алга» стала самой динамично развивающейся особой экономической зоной промышленно-производственного типа в России по итогам 2021 года.
«Площадки, которые были созданы за последние три года, стали составлять серьёзную конкуренцию тем ОЭЗ, которые функционируют более 10 лет. Открытием года и самой динамично развивающейся площадкой в Российской Федерации является особая экономическая зона „Алга“, действующая в Башкортостане. Именно она сейчас начинает поджимать созданные ранее площадки. Обращаюсь к коллегам, которые развивают ОЭЗ 10 и более лет. Ни в коем случае нельзя почивать на лаврах. Всё лучшее, что вы ранее наработали, могут впитать в себя молодые площадки и сделать рывок. Всем нужно очень внимательно наблюдать за трендами развития», — отметил директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко, объявляя итоги V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России на пресс-конференции в агентстве ТАСС.
Справка
Постановление о создании ОЭЗ промышленно-производственного типа «Алга» в границах Ишимбайского и Стерлитамакского районов Башкортостана в мае 2020 года подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.
Общая площадь ОЭЗ — 468 га. На территории есть необходимая инженерная и транспортная инфраструктура. В реестре резидентов — 10 компаний. Они реализуют инвестпроекты на общую сумму более 23 млрд рублей, предполагающие создание порядка 1 700 новых рабочих мест.
22.12.2112:07:03
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