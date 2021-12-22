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Производство

Метафракс увеличил мощности по производству формалина на 40%

 © frprf.ru

«Метафракс Кемикалс» — входит в химический холдинг «Метафракс Групп» — запустил в городе Губахе Пермского края новую установку по производству концентрированного формалина для нужд промышленности. Это стало возможным благодаря льготному займу в размере 500 млн рублей от Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

Новая установка по производству 55-процетного формалина увеличит суммарные мощности компании на 181 тысячу тонн — до 450 тысяч тонн в год.

Общие инвестиции предприятия в увеличение производства формалина и запуск производства параформальдегида составили 6,3 млрд рублей.

Концентрированный формалин будет преимущественно использоваться в качестве сырья для производства параформальдегида, который предназначен для изготовления пластмасс, красок, смол, клеев и изоляции.

В настоящее время, по данным компании, параформальдегид в России не производится и полностью импортируется из-за рубежа. После запуска собственной установки по выпуску параформальдегида компания целиком закроет потребности России в этом продукте.

Кроме того, формалин применяется при выпуске синтетических смол, каучуков, в бумажной промышленности для улучшения прочности и качества бумаги, в кожевенной — для дубления кожи, в текстильной — для повышения сопротивляемости изделий к сминанию и усадке, в сельском хозяйстве — для обработки семян и корнеплодов, в медицине — в качестве дезинфицирующего средства.
Источник: https://frprf.ru/press-tsentr/novos...formalina-na-40-pri-podderzhke-frp/

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Пермский край, химическая промышленность, импортозамещение
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