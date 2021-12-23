В России создают гибридную силовую установку для авиации

В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ). Причём разговоры эти начались не на пустом месте, а на фоне успешных испытаний новейшего вертолётного двигателя ВК-650 В. Его демонстратор сейчас проходит испытания, причём эти испытания проходят, ожидаемо успешно.

ВК-650В - фото автора. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Я уже писал об этом, процитирую себя же:

Эту силовую установку планируют использовать в вертолётах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели. К тому же есть планы по созданию на базе ВК-650 В гибридной силовой установки для перспективных летательных аппаратов. Ка-226Т - одна из машин, для которых создают ВК-650В. Фото автора. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Я здесь скромно упомянул про гибрид, а в комментариях меня попросили рассказать о нём подробнее. К счастью, в «ОДК-Климов» замдиректора программы по перспективным двигателям Михаил Шемет очень подробно обо всем рассказал.

Предварительная 3D модель ЛА на базе ГСУ. Фото автора. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Демонстратор ГСУ будет готов к середине 2023 года. В её основе, в качестве привода, будет использован ВК-650 В, который к тому моменту уже должен быть серийным. Испытания закончатся в начале 2024 года.

Вы, вероятно, помните, что макет гибридной силовой установки был показан на МАКСе. А теперь нам продемонстрирован главный компонент ГСУ — двигатель ВК-650В — теперь концепт обретает вполне реальные очертания.

Концепция, можно сказать, классическая. ВК-650 В является приводом генератора, который совместно с аккумуляторами через преобразующую и управляющую электронику крутят электродвигатели.

Разработка будет идти в 2 этапа. В середине 2022 года, то есть уже через полгода, будет создан первый демонстратор, но там вместо ВК-650 В будет использован турбостартер ВК-100.

Турбостартер ВК-100 на испытательном стенде. Фото автора. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Сейчас работы по ГСУ находятся на стадии выпуска конструкторской документации.

Ну и главный вопрос — а зачем?

Климовцы смотрят в будущее, горизонт планирования — 2035 год. Это не значит, что применение ГСУ найдёт так нескоро, это значит, что динамику роста рынка посчитали аж до 2035 года, включая рынок перспективных, не существующих сейчас ЛА. И это не какая-то фантастика. Это вполне нормальные прикладные расчёты применения ЛА с гибридными установками в логистике и перевозке пассажиров. Причём учитываются и программы развития региональных перевозок, и, конечно, будущее использование БПЛА для перевозки грузов.

Важно, что ГСУ позволяют достаточно легко создавать новые архитектуры ЛА, например, вертикального взлёта и посадки. Для перевозки пассажиров в труднодоступных местах такие аппараты вообще идеальны, ведь им не нужна ВПП, они экономичнее вертолётов, и, к тому же, безопаснее.

И ещё раз, хочу заострить на этом внимание: если вы считаете, что речь в статье о каких-то несбыточных мечтах, то вы просто недостаточно тщательно следили за мировыми тенденциями. То, что делают сейчас в «ОДК-Климов» это полностью в рамках мирового тренда на беспилотную авиацию, которая войдёт в нашу жизнь уже буквально до 2030 года, и станет её неотъемлемой частью, как когда-то стал автомобиль, самолёт, вертолёт.

Гибридная схема даёт не только перспективы экологичности, и это, наверное, и не самое главное. Важнее то, что такая схема даёт гибкость для конструктора. Он может выбирать оптимальные режимы работы газотурбинной части, тем самым повышая экономичность и снижая шум. Он может менять компоновку аппарата, ведь практически исчезают всяческие сложные трансмиссии, а энергия передаётся по проводам. Можно легко менять развесовку аппарата, все это позволит создавать новые формы ЛА, для различных применений.

И знаете, я ведь ещё после МАКС 2021 писал, а теперь так вообще просто почти физически ощущают, что мы стоим на пороге очередной смены технологического уклада. То, о чём говорил фантасты, теперь уже вот тут, рядом, рукой подать.

Впору достать томик Айзека Азимова, смахнуть с него пыль, и освежить в памяти 3 закона робототехники. Скоро точно пригодятся.

Подписывайтесь на канал «Сделано у нас» в Яндекс.Дзен