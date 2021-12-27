Уралвагонзавод отгрузил Минобороны РФ партию танков Т-72Б3М

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Уралвагонзавод отправил в адрес Министерства обороны РФ партию танков Т-72Б3М. Машины прошли полный комплекс испытаний, приняты заказчиками в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и условиями контракта, готовы нести службу в рядах Российской армии.

Работы проведены в рамках исполнения государственного оборонного заказа, который предусматривает модернизацию танков Т-72Б до уровня Т-72Б3М. На Уралвагонзаводе, которому в 2021 году исполняется 85 лет, «семьдесятдвойки» из ремфонда прошли капитальный ремонт. По сравнению с исходным вариантом отгружаемые Т-72Б3М имеют значительно улучшенные характеристики.

Инженеры-конструкторы Уральского КБ транспортного машиностроения непрерывно модернизируют танки Т-72. Так, Т-72Б3М оборудован новой системой управления огнем, которая включает прицельный комплекс с современным тепловизором, а также цифровой баллистический вычислитель, обеспечивающий автоматизацию процесса подготовки выстрела и значительно повышающий точность стрельбы.

Комплекс управляемого вооружения на модернизированном Т-72Б3 уничтожает цели управляемой ракетой с места и в движении, днем и ночью на дальностях до 5000 метров с вероятностью, близкой к 100%. А автомат сопровождения целей обеспечивает повышение точности стрельбы по подвижным целям и значительно снижает время подготовки выстрела. Современные средства связи обеспечивают скрытую помехозащищенную радиосвязь с режимами технического маскирования.

Танк оснащен двигателем В-92С2Ф мощностью 1130 л.с. производства «ЧТЗ-Уралтрак». В помощь механику-водителю введен контроллер управления системами шасси с отображением параметров на специальном дисплее.

Модернизированный танк Т-72Б3 получил эффективную защиту, которая позволяет значительно повысить его живучесть и эффективность как при ведении общевойскового боя, так и в ходе боевых действий с массированным применением противотанкового оружия, например в населенных пунктах.