Новый рыбоперерабатывающий завод открыли на Камчатке

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«Новый завод построен в нижнем течении реки Кехта Соболевского района Камчатского края, его мощности рассчитаны на производство от 200 до 250 тонн готовой продукции в сутки. Предприятие выпускает мороженую продукцию: нерку, горбушу, кету, кижуча, гольца, молоки лососевых рыб, а также минтай, камбалу, навагу, корюшку, треску и палтуса.

Кроме того, завод производит икру лососевую зернистую соленую весовую, икру лососевую мороженую ястычную, икру минтая и наваги мороженую. Из рыбных отходов производятся рыбная мука и технический рыбный жир, а очистные сооружения обеспечивают сброс использованных вод после глубокой очистки», — сообщил генеральный директор ОАО «Колхоз Октябрь» Александр Хаританович.

Инвестиции в проект составили 200 млн рублей, общие вложения резидента в создание завода достигли 1,8 млрд рублей. На рыбохозяйственном предприятии, поселкообразующем для села Устьевое Соболевского района, создано 206 новых рабочих мест.

В рамках проекта построены рыбоперерабатывающий цех, здание холодильника, общежитие и столовая для работников, контрольно-пропускной пункт и хозяйственные объекты, подъездная дорога. Завод оснащен высокоэффективным производственным и холодильным оборудованием отечественного и зарубежного производства. Бережную перекачку и транспортировку рыбы в приемный бункер завода, сводя к минимуму возможное воздействие на окружающую среду, обеспечивают рыбонасосная установка и рыбопровод.

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