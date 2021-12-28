Благодаря нацпроекту в 2021 году в России отремонтировали 16,5 тыс. км дорог

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В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» комплексно обновили порядка 16,5 тыс. км дорог в 84 субъектах страны.

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В программу федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» 2021 года вошло более 6 тыс. объектов. На сегодняшний день уложено порядка 141 млн кв. м дорожного покрытия в пределах городских агломераций, а также на автомобильных дорогах регионального значения. В целях повышения уровня экономической связанности территорий страны с 2021 года в обновленную структуру нацпроекта включен новый федеральный проект ― «Развитие федеральной магистральной сети». В этом году в программу работ вошли 250 км федеральных трасс. Финансирование мероприятий нацпроекта из федерального бюджета в 2021 году составило более 362 млрд руб.

© cdn.rosavtodor.gov.ru

© cdn.rosavtodor.gov.ru

При формировании перечня объектов, которые должны быть отремонтированы в первую очередь, учитывалось мнение местных жителей. В городах и районных центрах были организованы общественные слушания, проводились опросы в СМИ и социальных сетях. Также уделялось внимание техническому состоянию участков и их социальной значимости.

В этом году подрядные организации привели к нормативу более 400 участков дорог (1,1 тыс. км), ведущих к медицинским учреждениям. Отремонтированы более 800 дорог к школам, детским садам, центрам творчества. Их общая протяженность составила более 1,9 тыс. км.

Безопасность участников дорожного движения ― важнейшая составляющая нацпроекта. Так, в 2021 году в программу нацпроекта включены мероприятия по установке более 226 тыс. новых дорожных знаков, свыше 3,1 тыс. светофоров и 1 481 тыс. пог. м стационарного освещения, обустройству порядка 1 755 тыс. пог. м барьерного и 290 тыс. пог. м пешеходного ограждения, нанесению более 28,6 млн пог. м разметки, а также по устройству более 1,6 млн пог. м тротуаров.

Федеральная поддержка осуществляется с применением механизма лизинга, а именно путем предоставления перевозчикам права приобретения транспортных средств со скидкой 60% от их стоимости. На конкурсной основе были отобраны 14 городских агломераций, которые в 2021 году получили 477 новых транспортных средств — 324 автобуса и 153 троллейбуса.

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru