Автомобильный завод «Урал» выпустил новые автомобили для перевозки сельхозгрузов

© uralaz.ru

В конце ноября 2021 года автомобильный завод «УРАЛ» представил две новые модели самосвалов «Урал С34520» и «Урал Next 73945», предназначенные для для перевозки различных сыпучих и навалочных грузов, сельскохозяйственной продукции.

Самосвал с трехсторонней разгрузкой на шасси «Урал Next 73945», с колесной формулой 6×4, оснащен дизельным двигателем ЯМЗ-536 мощностью 328 л.с. и самосвальной платформой объемом 17,5 м³, угол опрокидывания которой составляет 50 градусов.

© uralaz.ru

© uralaz.ru

Неполноприводный самосвал «Урал С34520» в бескапотном исполнении грузоподъемностью до 16 тонн с объемом самосвальной платформы 14 м³,снаряженной массой 11,6 тонн и полной массой 27,5 тонн укомплектован двигателем L-6 двигателем ЯМЗ-536 мощностью 328 л.с и 9-ти ступенчатой механической коробкой передач.

© uralaz.ru

© uralaz.ru

© uralaz.ru

© uralaz.ru

© uralaz.ru

В новой модели установлена модернизированная кабина с измененной наружней лицевой частью и внутренним убранством.

В настоящий момент завод выпускает самосвалы моделей УРАЛ NEXT 6×6, модель 55571-5121-74; Урал-М 6×6,модель 55571-3121-80; Урал 6370 6×6,модель 6370К-0121; Урал 4320 6×6, модель 55571-0121-60; УРАЛ NEXT 6×4,модель 73945-5121-01; УРАЛ CNG 6×6,модель 55571-3521-16.