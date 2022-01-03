Более 630 км федеральных дорог Северо-Запада введено в эксплуатацию в 2021 году после реконструкции

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В минувшем году федеральные дорожники кратно увеличили пропускную способность трех вылетных магистралей на подъездах к Санкт-Петербургу. Участки трасс А-180 «Нарва», Р-21 «Кола», А-181 «Скандинавия» благодаря строительству и реконструкции расширены с двух до четырех и шести полос движения.

Одним из ключевых введенных в эксплуатацию ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в 2021 году объектов стал шестиполосный участок дороги А-181 с 65-го по 80-й км — от поселка Огоньки до поворота к поселку Цвелодубово. Обновленный отрезок дороги полностью освещен в темное время суток, встречные потоки разделены бетонным парапетным ограждением, вдоль лесного массива установлено сетчатое ограждение для предотвращения ДТП с участием животных. Реконструкция трассы «Скандинавия» продолжается одновременно на трех участках до 134-го км. В 2024 году после завершения работ пропускная способность отрезка дороги, соединяющего Северную столицу с Выборгом, увеличится в три раза. В целом же по итогам года в Ленобласти введено в эксплуатацию три участка строительства и реконструкции общей протяженностью 37,8 км.

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В прошедшем дорожно-строительном сезоне в четырех регионах Северо-Запада — Ленинградской, Псковской, Калининградской областях и Санкт-Петербурге отремонтировано, в том числе капитально 472 км федеральных трасс. Большая часть работ — устройство защитных слоев и слоев износа — выполнена в этом году на участках дорог Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-180 «Нарва», А-121 «Сортавала», а также трасс А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 «Кола», А-215 Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок и А-118 КАД Санкт-Петербурга. Общая протяженность обновленных участков составляет 300 км. Капитальный ремонт в этом году завершился на 125 км, в том числе введены в строй 38 км дорог М-9 «Балтия» и Р-23 в Псковской области, а в Ленинградской — участки трасс М-10 «Россия» и Выборг — Светогорск (входит в состав А-181 «Скандинавия»). Последняя стала федеральной в 2017 году. Все 48,8 км, включая искусственные сооружения, находились в ненормативном состоянии. Практически сразу после передачи в федеральную собственность было принято решение о выполнении капремонта. В минувшем году введены в эксплуатацию завершающие участки дороги. Благодаря выполненным работам на сегодняшний день вся трасса на границе с Финляндией, а также мосты через Унтерниску, Вуоксу, Черную и Перовку соответствуют современным нагрузкам. На всех сооружениях сняты действовавшие ограничения для большегрузных автомобилей, кроме того на подъезде к МАПП «Светогорск» обустроены дополнительные полосы для разделения транспортного потока на легковые машины, грузовики и автобусы.

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Масштабные работы в прошедшем году завершились да дороге М-10 «Россия» в Тосненском районе в Ленобласти. Благодаря капремонту, на участке от границы с Новгородской областью до деревни Рябово теперь установлено парапетное бетонное ограждение в оси проезжей части. Это исключает возможность выезда транспорта на встречную полосу. Кроме того, введены в эксплуатацию новые линии освещения. На сегодняшний день вся федеральная дорога М-10 в Ленобласти полностью освещена в темное время суток.

© cdn.rosavtodor.gov.ru

© cdn.rosavtodor.gov.ru

© cdn.rosavtodor.gov.ru

© cdn.rosavtodor.gov.ru

Дополнительно стоит отметить, что в рамках мероприятий по повышению безопасности за год на федеральных дорогах нанесено более 100 линейных километров шумовой разметки, установлено 13 светофорных объектов, 45 камер фиксации нарушений правил дорожного движения, смонтированы новые линии освещения на пешеходных переходах и автобусных остановках.

© cdn.rosavtodor.gov.ru

© cdn.rosavtodor.gov.ru

© cdn.rosavtodor.gov.ru

© cdn.rosavtodor.gov.ru

*** В ведении ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в Ленинградской, Псковской, Калининградской областях и Санкт-Петербурге находится 18 дорог федерального значения общей протяженностью 3 077,259 км.