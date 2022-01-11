В Башкирии запустили завод изоляционных материалов
Первый пошёл!
11 ноября в Башкирии на территории опережающего экономического развития «Благовещенск» заработало новое производство промышленных изоляционных материалов.
ООО «Квадро» вложило в организацию предприятия более 1 миллиарда рублей.
На предприятии будут работать 112 человек, причем 80% из них — жители Благовещенского района. Для сотрудников организовали доставку до завода и обратно, питание, регулярные медосмотры.
Компания будет выпускать 25 тыс. тонн прошивных матов ежегодно. Это базальтовый огнезащитный рулонный материал, который широко используется в гражданском и промышленном строительстве в качестве тепло-, звукоизоляции, огнезащиты, изоляции высокотемпературного оборудования и оборудования сложной геометрической формы, трубопроводов и емкостей.
Основными потребителями продукции завода станут предприятия топливно-энергетического и нефтехимического комплексов, коммунальные и строительные компании. Инвестор предполагает, что его продукция будет популярной не только в России, но и за рубежом.
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