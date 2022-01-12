Трансмашхолдинг передал семь поездов ЭП2Д в адрес ЦППК
Трансмашхолдинг (ТМХ), крупнейший в России разработчик и производитель электропоездов, передал Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), 77 вагонов электропоездов постоянного тока модели ЭП2Д, изготовленных на Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг»).
Семь одиннадцативагонных составов ЭП2Д оборудованы удобными двух- и шестиместными диванами из износостойких материалов с USB-разъёмами для зарядки мобильных устройств. Поддерживать комфортные условия в салонах во время поездки позволяет система обеспечения микроклимата с функцией обеззараживания воздуха. Она подаёт заданное количество наружного и рециркуляционного воздуха, который с помощью кондиционеров и калориферов обработан до требуемых параметров.
ЭП2Д полностью приспособлены для проезда пассажиров с ограниченными возможностями. В поездах предусмотрены откидные аппарели для въезда в вагоны, надежные крепления для инвалидных кресел и просторные туалетные комнаты. Для слабовидящих пассажиров информационные таблички продублированы шрифтом Брайля.
Конструкция поездов ЭП2Д соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава». Электропоезда оборудованы аварийной крэш-системой, установленной на головных вагонах и межвагонных сцепках.Такие электропоезда курсируют на Киевском, Рижском, Курском, Белорусском и Савеловском направлениях Московской железной дороги.
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