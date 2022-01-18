На Ставрополье 10 км подъезда к Кисловодску от трассы А-157 расширили до четырех полос

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Таков итог реконструкции участка с 36 по 46 км указанной дороги близ Подкумка. Также здесь разделили встречные потоки транспорта барьерным ограждением и устроили сплошное электроосвещение.

Работы на объекте велись с сентября 2019 года по заказу ФКУ Упрдор «Кавказ». За это время специалисты заменили и усилили дорожную одежду. Верхний слой покрытия устроили из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Помимо этого, переустроены инженерные коммуникации: кабели связи, сети водопровода и газопровода, а также высоковольтные линии. Для пропуска ливневых вод под дорогой устроили 15 водопропускных труб.

Возвели три подпорные стены общей протяженностью 720 м из буронабивных свай, четыре монолитные стены длиной около 1 км и более 450 м габионных. Строительство данных удерживающих конструкций защищает дорогу от обрушения ее склонов и насыпи. Также решение позволило расширить проезжую часть, не затрагивая территорию природного заказника. Для жителей поселка устроили тротуары с перильным ограждением, остановочные комплексы, ливневую канализацию и шумозащитные экраны.

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— Ежедневно по А-157 проезжает около 20 тыс. автомобилей, а через 10 лет, по подсчетам специалистов, интенсивность движения здесь увеличится до 30 тыс. Приоритетная задача дорожников — перевести дорогу в четырехполосное исполнение на всем ее протяжении, — отметил начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук.

Еще один участок этой трассы — от аэропорта Минеральных Вод до Ессентуков — протяжённостью 30 км расширят до четырех полос в рамках проекта реконструкции. Работы здесь ведутся с 2020 года и будут завершены в 2023-м.

В 2021 году на территории Ставропольского края обновили свыше 184 км федеральных дорог, причем на 40 км из них выполнен капитальный ремонт.

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***Федеральная автомобильная дорога А-157 связывает международный аэропорт имени М.Ю. Лермонтова в Минеральных Водах с городами-курортами Ставропольского края — Железноводском, Ессентуками и Кисловодском, а также является транзитным коридором с выходом на Военно-Сухумскую дорогу в Карачаево-Черкесии.