Индийский учебный самолёт HJT-36 с российским двигателем АЛ-55И успешно завершил ключевые испытания
HJT-36 «Sitara» — индийский учебно-тренировочный самолёт 2-го этапа подготовки боевых пилотов, разрабатывающийся компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) на замену устаревшим УТС HJT-16 Kiran.
Самолёт оснащается российским турбореактивным двигателем АЛ-55И разработки ОДК «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (УМПО). Двигатель создан с помощью масштабирования двигателей АЛ-31, устанавливаемых на российские истребители и многоцелевые боевые самолёты Су-27/30/34.
При выборе двигателя для HJT-36 российский АЛ-55И обошёл французского конкурента Snecma Larzac 04-30, используемого на учебно-боевых Dassault/ Dornier Alpha Jet, из-за большей мощности, простоты в обслуживании, и при этом меньшей стоимости.
Также на испытательных самолётах установлены российские катапультные кресла «Звезда» K36CT.
В 2009-2015 гг. HJT-36 совершил более 800 испытательных полётов. Компания HAL получила от военно-воздушных сил Индии предварительный заказ на несколько десятков самолётов. Но на финальном этапе сертификационных испытаний самолёт провалил критические тесты на штопор.
После этого проведено существенное перепроектирование хвостовой части самолёта, и оснащение его противоштопорным парашютом. В конце 2020 г. самолёт возобновил испытания. Также в феврале 2021 г. самолёт получил двигатели АЛ-55И с увеличенным подтверждённым наземными испытаниями ресурсом в 1200 часов (расчётный ресурс — до 6400 часов по холодной, и 4000 — по горячей части).
Наконец, в начале 2021 г. обновлённый самолёт успешно завершил испытания, продемонстрировав выход из штопора после шести оборотов в правую и левую стороны. HAL надеется на скорое начало использования HJT-36 ВВС Индии.
HJT-36 должен стать первым серийным самолётом, на котором используется двигатель семейства АЛ-55. Ранее в 2008 г. АЛ-55 успешно прошёл испытания на учебно-тренировочном самолёте МиГ-АТ, не пошедшем в серию. Двигатели АЛ-55 в разных вариантах могут использоваться на дозвуковых и (в варианте с форсажной камерой) сверхзвуковых учебных и боевых самолётах и беспилотных летательных аппаратах.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.