Индийский учебный самолёт HJT-36 с российским двигателем АЛ-55И успешно завершил ключевые испытания

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HJT-36 «Sitara» — индийский учебно-тренировочный самолёт 2-го этапа подготовки боевых пилотов, разрабатывающийся компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) на замену устаревшим УТС HJT-16 Kiran.

Самолёт оснащается российским турбореактивным двигателем АЛ-55И разработки ОДК «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (УМПО). Двигатель создан с помощью масштабирования двигателей АЛ-31, устанавливаемых на российские истребители и многоцелевые боевые самолёты Су-27/30/34.

При выборе двигателя для HJT-36 российский АЛ-55И обошёл французского конкурента Snecma Larzac 04-30, используемого на учебно-боевых Dassault/ Dornier Alpha Jet, из-за большей мощности, простоты в обслуживании, и при этом меньшей стоимости.

Также на испытательных самолётах установлены российские катапультные кресла «Звезда» K36CT.

В 2009-2015 гг. HJT-36 совершил более 800 испытательных полётов. Компания HAL получила от военно-воздушных сил Индии предварительный заказ на несколько десятков самолётов. Но на финальном этапе сертификационных испытаний самолёт провалил критические тесты на штопор.

После этого проведено существенное перепроектирование хвостовой части самолёта, и оснащение его противоштопорным парашютом. В конце 2020 г. самолёт возобновил испытания. Также в феврале 2021 г. самолёт получил двигатели АЛ-55И с увеличенным подтверждённым наземными испытаниями ресурсом в 1200 часов (расчётный ресурс — до 6400 часов по холодной, и 4000 — по горячей части).

Наконец, в начале 2021 г. обновлённый самолёт успешно завершил испытания, продемонстрировав выход из штопора после шести оборотов в правую и левую стороны. HAL надеется на скорое начало использования HJT-36 ВВС Индии.

HJT-36 должен стать первым серийным самолётом, на котором используется двигатель семейства АЛ-55. Ранее в 2008 г. АЛ-55 успешно прошёл испытания на учебно-тренировочном самолёте МиГ-АТ, не пошедшем в серию. Двигатели АЛ-55 в разных вариантах могут использоваться на дозвуковых и (в варианте с форсажной камерой) сверхзвуковых учебных и боевых самолётах и беспилотных летательных аппаратах.