В Санкт-Петербург открылся поликлинический комплекс

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Новый 2022 год начался с хороших новостей для жителей Красносельского района Санкт-Петербурга. В микрорайоне «Балтийская жемчужина» состоялось открытие пятиэтажного поликлинического комплекса для взрослых и детей с отделением скорой помощи.

Новое медицинское учреждение расположено по адресу: ул. Адмирала Черокова, дом 12, и рассчитано на 420 взрослых и 420 маленьких посетителей в смену. Всего к СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 106» прикреплены 20 716 жителей юго-запада разного возраста. Для оказания скорой помощи выделено 5 машин. Рабочими местами будут обеспечены 360 представителей медицинской сферы.

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Поликлинический комплекс «Балтийской жемчужины» оснащен современным диагностическим и рентгенологическим оборудованием. В здании реализован проект «Бережливая поликлиника», который включает в себя: навигационные и информационные табло со схемой отделений и временем приема врачей, терминалы для самостоятельной записи пациентов, возможность получение справок и анализов через Госуслуги. Во избежание очередей посетители будут разделены на потоки в зависимости от целей обращения в поликлинику.

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«Необходимость открытия нового поликлинического комплекса на юго-западе назрела давно. Основная целевая аудитория нашего микрорайона — это семьи с детьми, для качественной жизни которых необходима своевременная медицинская помощь, а существующие в Красносельском районе учреждения не справлялись даже с наплывом пациентов из старого фонда. Поэтому со своей стороны мы сделали все возможное, чтобы в новом году современная диагностика и лечение стали доступными для еще большего количества петербуржцев», — прокомментировала Ася Левнева, директор департамента по маркетингу и продажам ЗАО «Балтийская жемчужина».

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Напомним, что новый поликлинический комплекс Красносельского района был построен и оборудован компанией «Балтийская жемчужина» в рамках инвестиционных обязательств перед городом. С 2005 года на южном побережье Финского залива иностранный инвестор реализует многофункциональный проект КОТ. Помимо жилых кварталов класса «комфорт» и выше застройщик прокладывает дороги и строит мосты, возводит объекты коммерческой и социальной инфраструктуры. Масштабный проект планируют завершить в течение ближайших 2-х лет, к тому времени в престижном микрорайоне будет жить уже около 35 тысяч человек.

© bpearl.net

© bpearl.net