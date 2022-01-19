«КОНВЕЛС Автоматизация» изготовила и поставила Систему отбора проб для «Удоканской меди»

Система СПК-П050 © www.konvels.ru

Российская компания ООО «КОНВЕЛС Автоматизация» (г. Москва) в январе 2022 года поставила Систему автоматизированного отбора проб СПК-П050 в адрес горно-металлургической компании ООО «Удоканская медь» (Забайкальский край, Каларский район, п. Удокан).

Система СПК-П050 была разработана и изготовлена «КОНВЕЛС Автоматизация» для автоматизированного отбора и подготовки точечных проб медного концентрата (максимальный размер частиц 0-0,05 мм, содержание влаги до 17%) посредством пересечения всего потока материала на пересыпке с конвейера (ширина конвейерной ленты — 2000 мм), дальнейшего сокращения и накопления репрезентативных проб.

Состав Системы СПК-П050 подбирался с учетом характеристик технологического процесса, габаритов выбранного места установки и условий эксплуатации на обогатительной фабрике в корпусе обогащения.

Модульная конструкция Системы СПК-П050, наряду с индивидуально подобранными размерами основного оборудования и узлов, обеспечивает простоту монтажа и легкость интеграции с имеющимся на производстве технологическим оборудованием.

Главным компонентом Системы СПК-П050 является первичный пересечной пробоотборник, конструктивное исполнение которого разрабатывалось с учетом его установки вместо кожуха пересыпки и барабана конвейера. Забор продукта на пересыпке в плоскости продольной оси конвейера осуществляется ковшом: он пересекает поток вращательным движением и отводит пробу наверх от основного потока. Размеры ковша и расстояние между его режущими кромками выбирались из расчета достижения определенной массы единичной пробы и с учетом максимального размера частиц материала согласно требований ГОСТ 14180-80, ГОСТ Р ИСО 11648-2-2009.

Отвод отобранного материала от исходного конвейера осуществляется с помощью ленточного питателя, который размещается внутри корпуса пробоотборника. Автоматическое представительное сокращение материала на равновеликие и равноценные по качеству пробы обеспечивает роторный делитель. Сокращенная часть пробы с роторного делителя по скату направляется в накопитель проб, а неиспользуемая часть, также по скату, возвращается в технологический процесс.

Накопитель проб © www.konvels.ru

Накопитель проб барабанного типа обеспечивает автоматическое распределение, последующее накопление и временное хранение проб в специальных канистрах. Таким образом формируются образцы материала, состав которых соответствует составу апробируемой партии. Оборудование, входящее в состав Системы СПК-П050, настраивается и управляется как с локальных пультов управления, так и из общего поста управления, который устанавливается в удобном и безопасном для персонала месте.

Локальный пульт управления пробоотборника © www.konvels.ru

Все элементы оборудования Системы СПК-П050, непосредственно пересекающие поток материала, изготовлены из высококачественной стали. Покраска элементов Системы произведена с учетом эксплуатации в промышленных условиях и реализована порошковой краской, подходящей для условий эксплуатации 7/1 по ГОСТ 9.032-74, либо эмалью категории С5-I по ISO 12944-2 (промышленное исполнение для работы в агрессивной среде). Для предупреждения налипания влажного сыпучего материала — внутренняя поверхность скатов, ножа и короба роторного делителя Системы СПК-П050 покрыты полиуретаном.

Компания «КОНВЕЛС Автоматизация» постоянно модернизирует, разрабатывает и конструирует различные модификации Систем автоматизированного отбора и подготовки проб для широкой номенклатуры сыпучих материалов. Системы от «КОНВЕЛС Автоматизация» предназначены для успешной эксплуатации как на новых, так и на действующих производствах и обеспечивают репрезентативный отбор проб с конвейерной ленты или из свободно падающего потока (в месте пересыпки или в вертикальной течке).