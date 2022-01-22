Ростовская компания выпустила новые модели автобетоносмесителей
втобетоносмеситель работающий на экологически чистом природном газе © tigarbo.ru
Пресс-служба компании «КОМЗ-Экспорт» сообщила, что ЗАО «КОМЗ-Экспорт», которое является производителем оборудования и комплектующих для различных отраслей и выпускающее продукцию под торговой маркой «TIGARBO», изготовило новые модели автобетоносмесителей на шасси отечественных и зарубежных автомобилей.
В 2021 году компания выпустила новую модель автобетоносмесителя работающего на экологически чистом природном газе.
Новая модель, разработанная ЗАО «КОМЗ-Экспорт» совместно с Заводом «Truck Урал», способна перевозить до 10 м/куб бетонной смеси.
В настоящий момент заводом выпускается восемь моделей 10-и кубовых автобетоносмесителей.
Еще одной новинкой, которую представила компания, стал новый 8-ми кубовый полноприводный автобетоносмеситель на шасси КАМАЗ 65802, который стал 15 моделью в линейке 8-ми кубовых автобетоносмесителей выпускаемых заводом.
В мае 2021 года завод представил первую модель автобетоносмесителя на шасси МАЗ 651628 с полезным объемом барабана 12 куб. метров.
Ранее заводом был освоен выпуск четырех 12-и кубовых автобетоносмесителей.
Новой моделью автобетоносмесителя с вместимостью барабана 3 куб. метра стала модель на шасси автомобиля JAC N120. Новинка стала третьей в линейке выпускаемых заводом 3-х кубовых автобетоносмесителей.
Всего компания производит более 100 типов автобетоносмесителей TIGARBO.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.