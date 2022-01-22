Ростовская компания выпустила новые модели автобетоносмесителей

втобетоносмеситель работающий на экологически чистом природном газе © tigarbo.ru

Пресс-служба компании «КОМЗ-Экспорт» сообщила, что ЗАО «КОМЗ-Экспорт», которое является производителем оборудования и комплектующих для различных отраслей и выпускающее продукцию под торговой маркой «TIGARBO», изготовило новые модели автобетоносмесителей на шасси отечественных и зарубежных автомобилей.

© tigarbo.ru

В 2021 году компания выпустила новую модель автобетоносмесителя работающего на экологически чистом природном газе.

Новая модель, разработанная ЗАО «КОМЗ-Экспорт» совместно с Заводом «Truck Урал», способна перевозить до 10 м/куб бетонной смеси.

В настоящий момент заводом выпускается восемь моделей 10-и кубовых автобетоносмесителей.

© tigarbo.ru

Еще одной новинкой, которую представила компания, стал новый 8-ми кубовый полноприводный автобетоносмеситель на шасси КАМАЗ 65802, который стал 15 моделью в линейке 8-ми кубовых автобетоносмесителей выпускаемых заводом.

© tigarbo.ru

В мае 2021 года завод представил первую модель автобетоносмесителя на шасси МАЗ 651628 с полезным объемом барабана 12 куб. метров.

Ранее заводом был освоен выпуск четырех 12-и кубовых автобетоносмесителей.

© tigarbo.ru

Новой моделью автобетоносмесителя с вместимостью барабана 3 куб. метра стала модель на шасси автомобиля JAC N120. Новинка стала третьей в линейке выпускаемых заводом 3-х кубовых автобетоносмесителей.

Всего компания производит более 100 типов автобетоносмесителей TIGARBO.