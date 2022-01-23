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Когда показываешь людям какое-то производство, большинству это поднимает настроение: хорошо же, когда что-то создают. И даже не сильно важны детали. Даже если отверткой прикручивают колеса — уже хорошо, люди заняты делом, получают зарплату, кормят семьи. Любое производство это позитив, если там делают что-то полезное для людей.

Но есть такая категория граждан, которую почему-то российское производство не радует. Я не говорю сейчас о восторге, я говорю об обычной спокойной человеческой радости, вызывающей на лице улыбку. Но улыбка это не про них. Эти лица перекашивает злобная гримаса, сердце наполняет желчь, руки этих людей трясутся от гнева. По крайней мере я себе их представляю именно так.

Они начинают придумывать причины, почему радость, спокойная человеческая радость, и улыбка, почему они тут не к месту. Обычно говорят — чему вы радуетесь, ведь оборудование тут импортное.

Мне такую логику не понять. Когда я иду с сыном делать скворечник, я не думаю о том, где сделали молоток. Вдруг он китайский, и тогда никакой радости от скворечника, наверное даже скворцы не станут в таком скворечнике жить, если молоток сделан не в России.

Конечно, чушь это. Мы с сыном и скворцами радуемся на производству молотков, а производству скворечника. Но если молоток российский — это отдельный повод для улыбки. Так и на производстве, если видишь российское оборудование, это радует.

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Кстати, на пищевых производствах, я российское оборудование встречаю довольно часто. И вот на фабрике «Покровский пряник» увидел печи АГРО-3. Решил узнать кто производитель, и удивился — настолько там большой ассортимент оборудования оказывается.

Печи делает Тверской завод хлебопекарного оборудования (ТвЗПО). Основная продукция — оборудование для хлебопекарной и кондитерской промышленности — высочайшего уровня, не уступающего оборудованию производства Италии, Германии и Швеции. Причем, при прочих равных оборудование ТвЗПО на 30-50% дешевле импортного.

На заводе производят различные печи, расстойные изотермические шкафы, хлеборезательные машины и другое оборудование. Только на российском оборудовании Тверского производства можно организовать хлебопекарню производительностью от 1 до 7 тонн хлеба в смену.

Про «Покровский пряник» не пропустите статью — оборудование это хорошо, но гораздо важнее конечный продукт, особенно если он очень вкусный.