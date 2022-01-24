Заводу «Авангард» 80 лет

Зато мы делаем ракеты…

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Единственное предприятие, выпускающее сегодня уникальные управляемые ракеты для С-300 и С-400, — Московский машиностроительный завод «Авангард».

24 января заводу исполняется 80 лет, и вот в преддверии этого юбилея группу журналистов пустили в секретные цеха оборонного предприятия. Секреты начинаются еще перед входом на завод. Остановка общественного транспорта еще с советских времен гласит: здесь «Фабрика игрушек».

Правда, попадая внутрь, на особо охраняемый пункт пропуска, сразу понимаешь, о каких «игрушках» может идти речь. Даже внутри на территории некоторые цеха вообще обнесены забором со своим пропускным режимом и охраной: некоторые цеха являются секретными и совершенно секретными. Уникальность завода в том, что здесь в одном месте происходит полный цикл изготовления и сборки ракеты.

Завод полного цикла: от отливки и ковки заготовок рулевого оборудования до сборки электронной начинки «игрушек».

https://rg.ru/2...svoi-tajny.html