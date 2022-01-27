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Лайнер относится к среднемагистральным узкофюзеляжным самолётам. По ключевым параметрам он, как минимум, не уступает самолётам Airbus и Boeing аналогичного класса. По комфорту — существенно их превосходит. Самый широкий среди «одноклассников» фюзеляж — 4,06 м — дает пассажирам возможность легко разойтись в проходе или пройти мимо тележки бортпроводника. Максимальная дальность полёта в двухклассной компоновке — 6000 км, число пассажирских кресел — до 211. Самолёт может использоваться на внутренних и международных авиалиниях.

МС-21 расшифровывается как «магистральный самолёт XXI века». Его разрабатывает и производит Корпорация «Иркут», входящая в состав ОАК Госкорпорации Ростех. В создании МС-21 участвуют десятки ведущих российских и зарубежных предприятий. Головные интеграторы и поставщики основных систем самолёта — отечественные компании.

1. Полномасштабная разработка самолёта МС-21 началась в 2008 году. Торжественная презентация первого лётного образца состоялась в 2016 году в цехе Иркутского авиационного завода.

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2. Впервые МС-21-300 поднялся в небо 28 мая 2017 года. Первый дальний полёт лайнер совершил через полгода — самолёт отправился из Иркутска в Жуковский. Публичная премьера МС-21-300 с комфортабельным салоном состоялась на МАКС-2019.

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3. В декабре 2020 года в небо поднялся самолёт МС-21-310 с российскими маршевыми двигателями ПД-14. Публичная презентация самолёта МС-21-310 прошла на МАКС-2021.

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4. В лётных испытаниях участвовало четыре самолёта МС-21-300 и один МС-21-310. Ещё два самолёта построено для статических испытаний в ЦАГИ.

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5. В создании лайнера участвуют предприятия, расположенные по всей России. Панели фюзеляжа выпускают на ульяновском «Авиастаре». Здесь же собирают хвостовое оперение из агрегатов, изготовленных в Обнинске. В Воронеже производят пилоны и мотогондолы. В Казани — композитную механизацию крыла. Само уникальное композитное крыло выпускает компания «Аэрокомпозит-Ульяновск». В Иркутске производят отсеки фюзеляжа, выполняют агрегатную и финальную сборку, проводят монтаж систем. В Жуковском самолёт проходит основную часть летных испытаний.

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6.

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7. Самолёт по выбору заказчика оснащается маршевой силовой установкой двух типов: — МС-21-310 — двигателями ПД-14 «Объединённой двигателестроительной корпорации»; - МС-21-300 — двигателями PW1431G-JM компании Pratt & Whitney.

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8. ПД-14 — первый отечественный гражданский газотурбинный двигатель, созданный после 1991 года.

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9. Тяга его базового варианта, разработанного специально для МС-21, — 14 тонн.

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10. Первые наземные испытания ПД-14 прошли в 2012 году, первые летные — в 2015-м. В 2018 году Росавиация выдала двигателю ПД-14 сертификат типа, подтверждающий готовность изделия к серийному производству и эксплуатации.

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11. Прототип этого авиационного двигателя показывали на выставке МАКС-2013, а серийное производство начато 2020 году. Первые испытательные полёты проводились на Ил-76ЛЛ — летающей лаборатории, на которой один из штатных двигателей заменили на ПД-14.

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12. Гондола двигателя на 65% состоит из композитных материалов. Такое исполнение помогло уменьшить вес конструкции и нагрузку на крыло.

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13. Для МС-21 разработана эргономичная кабина пилотов. Впервые на пассажирском лайнере устанавливаются активные связанные боковые ручки управления самолётом.

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14. Головные интеграторы основных электронных систем самолёта — российские компании. Они поставляют цифровую электродистанционную систему управления самолётом, ее информационно-вычислительный комплекс, интегрируют радиоэлектронное и связное оборудование, разрабатывают программное обеспечение.

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15. Система отображения полётной информации выполнена на широкоформатных дисплеях, чтобы пилоты быстро воспринимали визуальную информацию.

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16. Для опытных самолётов разработана фирменная ливрея. Преобладание белого цвета — сознательное решение, позволяющее оценить высокое качество сборки фюзеляжа.

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17. В зарубежных выставках самолёты также принимали участие: МС-21-300 — в фестивале авиации, космоса и технологий TEKNOFEST в Стамбуле в сентябре 2019 года, а МС-21-310 — на авиашоу в Дубае в ноябре 2021 г.

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18. Агрегатную и окончательную сборку самолётов на Иркутском авиационном заводе ведут на автоматизированных линиях, обеспечивающих исключительно точное сопряжение агрегатов и узлов планера.

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19. В основном цеху работает всего 430 сотрудников — меньше, чем обычно участвует в сборке лайнеров такого типа. Уменьшить число рабочих удалось за счет автоматизации процессов и комплексного использования цифровых технологий на всех этапах жизненного цикла.

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20. Электронный формат рабочей конструкторской документации позволил отказаться от бумажных чертежей.

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21. Детали и узлы перемещаются от одной станции сборки к другой, постепенно превращаясь в отсеки фюзеляжа.

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22. В рамках программы МС-21 на Иркутском авиационном заводе подготовлен квалифицированный персонал.

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23. В цехе окончательной сборки завода ведется постройка серийных самолётов МС-21-300.

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24. В интересах комфорта пассажиров размер иллюминаторов увеличен до стандартов, принятых в широкофюзеляжных лайнерах.

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25. Для работы с двигателями Pratt & Whitney PW1431G-JM на Иркутском авиационном заводе созданы специальные участки.

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26. Первых пассажиров начнут перевозить самолёты МС-21-300, оснащенные двигателями PW1431G-JM.

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27. Доля композитов в конструкции МС-21 существенно выше, чем у «одноклассников». Из композитов изготовлены кессоны крыла, панели центроплана, хвостовое оперение, механизация крыла и многие другие агрегаты.

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28. Основная испытательная база Корпорации «Иркут» находится в подмосковном городе Жуковский. Опытные самолеты МС-21 перелетали сюда из Иркутска после первых тестовых полётов.

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29. В Жуковском создана современная инфраструктура и подготовлен квалифицированный лётный и наземный персонал для проведения сертификационных испытаний самолётов МС-21-300 и МС-21-310.

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30. На опытных самолётах установлены система бортовых измерений, которая регистрирует более 30 тысяч параметров в каждом полёте. Наиболее важные из них передаются на землю в реальном времени.

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31. Применение жестких и легких композиционных материалов позволило разработать для МС-21 крыло большого удлинения с уникальными аэродинамическими характеристиками. Построить такое крыло из металла невозможно.

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32. Композитное крыло на среднемагистральных лайнерах устанавливается впервые. До МС-21 композитным крылом оснащались дальнемагистральные Boeing B787 и Airbus A350 XWB, а также лайнер меньшей размерности Airbus A220.

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33. В опытных самолётах наряду со штатными элементами интерьера устанавливалось разнообразное испытательной и оборудования, необходимой для тщательной проверки самолёта и всех его систем.

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34. Лётные и наземные испытания подтверждают правильность основных конструкторских и технологических решений. В декабре 2021 года Росавиация выдала на самолёт сертификат типа.

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35. Первые МС-21-300 будут поставляться авиакомпании «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот».

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36. На авиасалоне МАКС-2021 Корпорация «Иркут» и авиакомпания «Россия» подписали соглашение о вводе воздушных судов в эксплуатацию.

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37. Важная задача Корпорация «Иркут» — сертификация самолёта МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14.

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38. Генеральный директор корпорации «Иркут» Андрей Богинский говорит, что в 2022 году усилия будут сосредоточены на расширении сертификата типа на самолёт МС-21-300. В частности, будут завершены работы по сертификации воздушного судна с крылом из российских композиционных материалов. Первый самолёт с таким крылом поднялся в небо в конце 2021 года.

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39. Также в рамках расширения сертификата типа самолёт пройдет испытания в сложных природно-климатических условиях: низкие и высокие температуры, высокогорье, сильный боковой ветер.

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40. Результат программы МС-21 — это не только сертифицированный самолёт. Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь говорит, что благодаря МС-21 в российском авиастроении и смежных отраслях происходит технологическая революция, которая создала базу для развития новых авиационных проектов.

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41. По расчетам аналитиков, в ближайшие 20 лет российским авиакомпаниям потребуется более 800 среднемагистральных лайнеров. Такой спрос открывает для самолёта МС-21 хорошие возможности.

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