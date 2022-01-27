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Армия и Флот

Морская авиация Балтийского флота получила звено новых истребителей Су-30СМ2

 © function.mil.ru

Парк самолетов базирующегося на территории Калининградской области смешанного авиационного полка морской авиации Балтийского флота (БФ) пополнился четырьмя новыми многоцелевыми истребителями Су-30СМ2.

Самолеты были приняты на заводе-изготовителе в Иркутске, откуда совершили перелет в Калининградскую область. Здесь в церемонии их встречи приняли участие представители командования морской авиации флота, личный состав авиачасти.

Ранее, в 2016-2018 годах, в полк были поставлены восемь самолетов Су-30СМ.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12405559@egNews

Су-30СМ2
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