Станок-гигант запущен на одном из старейших заводов Урала

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В Свердловской области на Кушвинском заводе прокатных валков 28 января запущен в работу токарный станок-гигант, грузоподъемностью 300 тонн. Здесь будут обрабатываться крупнейшие российские валки, в том числе, для станов 5000.

Напомним, на основанном в 1735 году предприятии, при федеральной и региональной финансовой поддержке с 2012 года проводится поэтапное техперевооружение. В 2018 году был дан старт работе нового плавильного комплекса КЗПВ, в 2019 году был пущен в эксплуатацию источник внутренней генерации. К настоящему времени в модернизацию предприятия вложено более 2 миллиардов рублей.

На станке будут обрабатываться валки, которые в диаметре могут достигать 3,5 метра и до 15 метров в длину. Время одного чернового прогона на этом станке будет занимать более 300 часов.

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Валки массой более 60 тонн используются для проката толстого листа — до 24 метров в длину и до 5 метров в ширину на стане 5000. Эти листы применяются при производстве труб для нефтегазопроводов, строительстве мостов и в судостроении.

В настоящее время в мире существует 30 станов 5000, из которых три работают на российских предприятиях. Первый обработанный валок пойдет на Выксунский металлургический завод (Нижегородская область).

«До сих пор валков для станов 5000 в России не производилось. Наша продукция сегодня востребована в нашей стране и за рубежом. Так, в 2021 году объем реализации продукции увеличился на 16%, растет прибыль, что позволяет проводить реконструкцию. В планах выпуск новой продукции и выход на новые рынки, в частности, Китая», — рассказал генеральный директор Кушвинского завода прокатных валков Александр Копьев.

Инвестиции в создание комплекса по производству особо крупных чугунных валков превысили 458 миллионов рублей, в том числе, льготный заём предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).