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Напомним, трасса Владивосток — Находка — порт Восточный должна стать частью международного транспортного коридора «Приморье-1». Дорога будет иметь 146 км в длину вместо 168 нынешних, она пройдет в обход населенных пунктов, будет иметь по две полосы в каждую сторону, освещение, множество эстакад и развязок. Разрешенная скорость движения составит 110 километров в час.

На трассе будет создано более 120 искусственных сооружений — мостов, путепроводов, тоннелей. Расчетная интенсивность движения к 2033 году может составить 30 тысяч автомобилей в сутки.

Первый этап — объездная города Артема (около 18 км) — введена в строй летом 2016 года, генподрядчик — ООО «Трансстроймеханизация». Эта же компания стала генподрядчиком следующего этапа — от точки «18 км» до точки «43 км» в районе Большого Камня.

Заключительный этап длиной 100 км начнется от точки «43 км» в районе Большого Камня и закончится уже в порту Восточном. Предполагается, что на него понадобится более 100 млрд рублей.

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Развязка на перегоне Царевка-Петровка

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/vWEIshOfdV4

Участок трассы возле Речицы и Царевки, обзор Речицы

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/oJiu-6EKx3E

Участок от поворота на Суходол до Речицы

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/srgzYeqyNjE

Развязка и ЖД ветка на Суходол

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/usJE75nsjIA

На автомобильной дороге Владивосток-Находка-порт Восточный закончено строительство развязки в районе поселка Силинский.

Развязка является одним из этапов строительства современной скоростной автодороги Владивосток-Находка-Порт Восточный, которое ведет ООО «Трансстроймеханизация». Новый путепровод состоит из двух уровней с раздельными пролетными строениями и рассчитан под каждое направление движения: Владивосток-Артем и поселок Силинский.

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© roads.ru

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От моста через Артёмовку до развязки возле Царёвки

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/EeQHjoOixhA

Новые мосты и свежий асфальт: трасса Артем — Находка становится все комфортнее

Видеорепортаж

Участок от Владивостока до Царёвки

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