Ход строительства трассы «Владивосток — Находка — порт Восточный» в 2021 г.
Напомним, трасса Владивосток — Находка — порт Восточный должна стать частью международного транспортного коридора «Приморье-1». Дорога будет иметь 146 км в длину вместо 168 нынешних, она пройдет в обход населенных пунктов, будет иметь по две полосы в каждую сторону, освещение, множество эстакад и развязок. Разрешенная скорость движения составит 110 километров в час.
На трассе будет создано более 120 искусственных сооружений — мостов, путепроводов, тоннелей. Расчетная интенсивность движения к 2033 году может составить 30 тысяч автомобилей в сутки.
Первый этап — объездная города Артема (около 18 км) — введена в строй летом 2016 года, генподрядчик — ООО «Трансстроймеханизация». Эта же компания стала генподрядчиком следующего этапа — от точки «18 км» до точки «43 км» в районе Большого Камня.
Заключительный этап длиной 100 км начнется от точки «43 км» в районе Большого Камня и закончится уже в порту Восточном. Предполагается, что на него понадобится более 100 млрд рублей.
© partizansktimes.reklamaplustv.ru
Развязка на перегоне Царевка-Петровка
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/vWEIshOfdV4
Участок трассы возле Речицы и Царевки, обзор Речицы
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/oJiu-6EKx3E
Участок от поворота на Суходол до Речицы
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/srgzYeqyNjE
Развязка и ЖД ветка на Суходол
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/usJE75nsjIA
На автомобильной дороге Владивосток-Находка-порт Восточный закончено строительство развязки в районе поселка Силинский.
Развязка является одним из этапов строительства современной скоростной автодороги Владивосток-Находка-Порт Восточный, которое ведет ООО «Трансстроймеханизация». Новый путепровод состоит из двух уровней с раздельными пролетными строениями и рассчитан под каждое направление движения: Владивосток-Артем и поселок Силинский.
От моста через Артёмовку до развязки возле Царёвки
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/EeQHjoOixhA
Новые мосты и свежий асфальт: трасса Артем — Находка становится все комфортнее
Участок от Владивостока до Царёвки
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