Тверской станкостроительный завод запустил новый сборочный цех

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Тверской станкостроительный завод запустил новый цех для сборки токарных станков на горизонтальной станине.

Производственная площадь нового цеха составила 964 м2. Здесь одновременно можно собирать до 22 станков.

Дополнительно создано 15 новых рабочих мест.

Запуск цеха позволил освободить площади главного сборочного цеха под токарные станки с наклонной станиной. На сегодняшний день в линейке 2 модели станков с наклонной станиной: ТС1720 и ТС1730.

Всего за 2021 год Тверской станкостроительный завод произвёл и поставил заказчикам по России и за рубеж около 300 станков с ЧПУ.

Предприятие постоянно расширяется: следующий на очереди ещё один цех механической обработки (площадь тоже около 1000 м2), его планируется запустить в 2022 году.

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Токарные станки на горизонтальной станине

© stankomach.com

Технические характеристики:

— наибольший диаметр заготовки, мм — 580,

— максимальный диаметр изделия типа диск, мм — 520,

— наибольший диаметр заготовки, обрабатываемый над суппортом, мм — 280,

— РМЦ, мм — 1000, 1500,

— диаметр отверстия шпинделя, мм — 77,

— момент на шпинделе (продолжительно), Нм — 966,

— максимальный вес заготовки, кг — 500,

— максимальное перемещение по оси Х, мм — 290,

— максимальное перемещение по оси Z, мм — 1000, 1500,

— быстрые перемещения по оси Х, мм/мин — 8000.