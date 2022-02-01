В Челябинске на ЧТЗ открылась новая автостанция
С сегодняшнего дня, 1 февраля, начинает работу автовокзал «Восточные ворота», расположенный в Тракторозаводском районе на улице Бажова, 35а. Как уточнили в региональном миндоре, отсюда будут отправляться 32 рейса Курганского направления.
Автовокзал располагает 4-мя посадочными платформами. Также обустроена парковка для легковых автомобилей.
В здании автовокзала оборудован комфортный зал ожидания с удобными сидениями и климатической установкой для поддержания оптимальной температуры в зимнее и летнее время.
Билеты продаются в двух кассах и через терминалы самообслуживания. Кроме того, приобрести билет можно через сайт автостанции www.av74.ru. Автовокзал работает с 7.00 до 20.30.
Помимо «Восточных ворот», в Челябинске действуют еще три автовокзала: «Северные ворота» на Свердловском тракте, 1, «Южные ворота» в ТК «Синегорье» на Степана Разина 9 и автостанция «Южная» на Областной больнице.
https://mindort...10624560@egNews
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