Компания «СиСорт» готовится начать серийное производство фотосепараторов для сортировки пельменей

Алтайская компания «СиСорт» — российский лидер по продаже собственных фотосепараторов — разработала новый аппарат горизонтального типа. Он позволит очищать от ненужных примесей и бракованных продуктов пельмени, резаные овощи, чипсы и другое сырье, которое требует бережного обращения и может быть повреждено при вертикальной сортировке. Аппарат прошел необходимую сертификацию и отправлен на испытания на производство в Астраханскую область. В течение ближайших месяцев «СиСорт» начнёт его серийное производство.

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«К нам часто поступают запросы с рынка на решение различных задач по сортировке, в прошлом году в компанию обратился известный в стране производитель пельменей и попросил разработать оборудование для сортировки этого продукта. В процессе производства возникает разный брак, например, вылезшее мясо или трещины, которые появляются из-за заморозки. Потребитель обращает на это внимание, и производитель стремится бракованные пельмени убрать. Наши специалисты решили эту задачу, новый фотосепаратор отправит все бракованные пельмени в отход», — рассказывает исполнительный директор «СиСорт» Виталий Савинков.

Работая над задачей, специалисты «СиСорт» сначала использовали реальные пельмени, но они быстро таяли. В итоге разработчики напечатали их на 3D-принтере. На реальном производстве аппарат будет работать при минусовой температуре, и пельмени таять не будут. Важно, что фотосепараторы «СиСорт» рассчитаны на стрессовые условия и без сбоев работают как в холоде, так и в условиях высоких температур.

«Новый аппарат отправился на апробацию на производство в Астраханскую область. Там его возможности испытают на сортировке резанных овощей. Есть и другие предприятия, желающие протестировать горизонтальный фотосепаратор. В их числе — тот самый производитель пельменей. Помимо этого продукта фотосепаратор будет востребован для сортировки резаного перца, лука, чипсов, а также минералов, соли, пластика, стекла. В первом полугодии 2022 года начнем серийное производство этого аппарата», — отмечает Савинков.

Специалисты «СиСорт» работают над еще одним аппаратом, который планируют выпустить к концу года. Это лотковый фотосепаратор нового поколения, который со временем не нужно будет менять, довольно легко его можно будет модернизировать в процессе эксплуатации.

«Это совершенно другой подход к оборудованию. Для улучшения качества сортировки не будет нужен новый аппарат, можно будет, например, заменить камеру на более современную. Это как очки. Купил человек новые — и видит лучше, и выглядит современнее. Этот принцип коснется различных узлов нового фотосепаратора», — рассказывает о планах Савинков.