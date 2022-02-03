© Бионышева Елена/Сделано у нас

АО «Ульяновский патронный завод» — одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России с более чем вековой историей. Это единственный завод выпускающий патроны стрелкового оружия всех калибров от 5,45мм до 14,5мм. На заводе изготавливается четыре десятка наименований гражданских и боевых патронов. Корреспонденты «Сделано у нас» посетили производство и узнали, в каких направлениях оно развивается.

© Ульяновский патронный завод

ГЕРОИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

История «Ульяновского патронного завода» началась 20 апреля 1916 года с подписания приказа об учреждении Временной хозяйственно-строительной комиссии для постройки третьего патронного завода. Уже чуть больше года спустя, в июле 1917 года, предприятие произвело первую партию продукции, а к декабрю 1918 его коллектив пополнился 3 тысячами сотрудниками эвакуированного Петроградского патронного завода. В годы Первой мировой войны здесь выпустили свыше 350 млн. патронов.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В первые пятилетки советской власти было автоматизировано свыше 70% производства. Предприятие стало крупнейшим патронным заводом в СССР.

При вторжении фашистских войск в 1941 году производство в Ульяновске оказалось единственным из семи советских патронных заводов, которое находилось достаточно далеко от линии фронта, чтобы не подвергнуться угрозе оккупации. Предприятия ещё разворачивали производство в эвакуации, а в Ульяновске уже бесперебойно и круглосуточно выпускались боеприпасы для фронта. За 1418 дней Великой Отечественной войны здесь произвели 5 645 млн. патронов, практически столько же, сколько за предыдущие 24 года. На место ушедших на фронт мужчин заступили старики, женщины и подростки, которые героически выполняли по нескольку норм в день. Их самоотверженный труд в 1942 был отмечен орденом Трудового Красного Знамени. Каждый третий патрон для фронта был изготовлен на Ульяновском заводе.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

В послевоенные годы на заводе была проведена модернизация, продолжилось внедрение новых технологических процессов и расширение продуктовой линейки. Так, именно в Ульяновске впервые в стране было организовано серийное производство электронно-вычислительных машин БЭСМ. Кроме того, здесь выпускали электромоторы, тельферы и токарно-винторезные станки высокой точности, широко востребованные в стране и за рубежом.

На сегодняшний день основным направлением деятельности АО «Ульяновский патронный завод» по-прежнему остается производство патронов к стрелковому оружию.

У завода есть технологии и оборудование для изготовления пуль, обладающих бронебойным, зажигательным, трассирующим действием и их комбинациями, что отличает его от многих конкурентов. Для этого существует целое производство специальной химии. Ряд разработанных ульяновскими специалистами в последние годы и серийно выпускаемых патронов не имеют аналогов в мире и обладают принципиально новыми характеристиками. Также предприятию принадлежит уникальное производство по утилизации боеприпасов крупного калибра.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Особое место занимает производство высокоточных патронов как боевого, так и гражданского исполнения. Здесь применяется масса уникальных технологий, разработанных непосредственно заводскими специалистами. И без того уникальная заводская испытательная база (полигон) была в последние годы оснащена самыми передовыми техническими средствами для решения высокоточных задач.

На заводе действует массовое производство патронов различных калибров для нарезного гражданского оружия, пользующихся огромным спросом, прежде всего за рубежом. В производстве используются высокопроизводительные автоматические роторные линии (АРЛ), позволяющие не только выполнять штамповочные, сборочные и другие операции с большой производительностью, но и одновременно проводить стопроцентный контроль всех основных размеров пуль, гильз, их полуфабрикатов на технологических переходах, патронов при сборке.

Выпускаемые на заводе гражданские патроны соответствуют европейским стандартам безопасности.

КАЧЕСТВО В ПРИОРИТЕТЕ

«Ульяновский патронный завод» поставил перед собой амбициозную цель — стать лучшим предприятием в отрасли по качеству выпускаемой продукции. Путем к ее достижению руководство видит постоянное совершенствование технологических процессов на базе самых современных технических достижений и обеспечение их строжайшего соблюдения. Компания разработала собственную Политику в области качества, которой безусловно следует в своей повседневной работе.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Основной составляющей технологического процесса является контроль качества, реализуемый на всех этапах жизненного цикла изделия: от проверки поступивших на предприятие материалов и комплектующих, сложного технического контроля в процессе производства, до приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) готовых партий патронов. Причем на сами ПСИ действуют сложнейшие технические регламенты. В ходе испытаний продукция тестируется по большому количеству различных методик. От химического состава стали для изготовления гильзы, проверяемого на входном контроле качества приобретенного материала, и до измерения скорости полета пули и максимального давления пороховых газов на ПСИ — всё находится под надлежащим контролем.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Достижение масштабных целей невозможно представить без высококвалифицированного и ответственного персонала, который предприятие считает своей главной ценностью. «Ульяновский патронный завод» постоянно работает над созданием работникам комфортных и безопасных условий труда. Безусловно, каждый работник увидел, какие зримые изменения произошли на предприятии за последние четыре года. Это и запуск собственных современных котельных с соответствующей инфраструктурой (новыми магистралями), и восстановление целых участков и производственных корпусов, и высокий уровень благоустройства заводской территории. Запуск нового заготовительного производства на базе современного оборудования, реконструкция складского и железнодорожного хозяйства производств, разработка инновационной продукции и еще множество значимых для завода и всех заводчан проектов нацелены на уверенное вхождение в завтрашний день.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Фото и текст: Бионышева Елена

Фото: Радченко Андрей